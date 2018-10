Microsoft brengt de Windows 10 October 2018 Update uit: dit zijn de beste nieuwe features

Microsoft heeft gisteren tijdens zijn Surface-evenement ook meteen bekend gemaakt dat de Windows 10 October 2018-release beschikbaar is. Die is voorzien van een boel verschillende nieuwe functies, die het bedrijf uitgebreid uit de doeken doet in een blog hierover.

We zetten echter de beste nieuwe functies op een rij. Het zijn er nogal wat, dus we duiken er meteen in.

Vernieuwd klembord

Waarschijnlijk ben je de hele dag bezig met het kopiëren en plakken van bestanden. Maar soms zal je zaken op meerdere apparaten willen zetten, wat nog een heel klus kan zijn. Door op de Windows-knop + V te drukken, krijg je nu een heel nieuw klembord te zien. Gegevens die je knipt en plakt worden nu in de cloud gezet, waardoor je niet alleen kunt kijken wat je in het verleden hebt geplakt, maar ze ook op andere apparaten kan zetten.

Betere screenshots

De Windows 10 October 2018-update brengt ook een vernieuwde functie met zich mee voor het maken van screenshots. Dit wordt ook veelzijdiger, bovenal door een tool die het mogelijk maakt om snel schermafbeeldingen te bewerken.

Mobiele Timeline

Waar in april de Timeline-functie al naar Windows 10-apparaten kwam, heeft Microsoft deze nu ook naar Android gebracht. De Timeline van je computer is ook inzichtelijk op je mobiele telefoon, binnen de Microsoft Launcher-app. Dat is mogelijk door een koppeling met de cloud. Overigens duurt het nog even voordat de functie ook naar iOS komt.

Your Phone-app

Nieuwe foto’s die je op je mobiel hebt gemaakt, zijn nu makkelijk te delen. Deze app kan je installeren op je iPhone of je Android-telefoon en vervolgens eenvoudig bestanden en vooral foto’s delen. Zo hoef je niet meer een foto naar jezelf te mailen of moeilijk te doen met kabeltjes, maar plak je de content simpelweg in je app.

Andere kleine updates

Er is nog een hele reeks andere kleine updates uitgebracht. Zo kunnen ingebouwde animaties aan 3D-modellen in PowerPoint en Word toegevoegd worden. Ook is er een To-Do-app waarmee Microsoft gebruikers wil helpen lijstjes te maken. Daarnaast is Outlook.com voorzien van nieuwe functies, leert Microsoft Edge meer over je gedrag zodat de browser beter op jou toegespitst is en zijn er 157 nieuwe emoji. Tot slot is de zoekfunctie van Windows 10 ook beter en toont die meteen previews van de zoekresultaten.