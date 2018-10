Google heeft de Amerikaanse startup Onward overgenomen voor een onbekend bedrag. De startup maakte een automatiseringsplatform voor klantenservices. Dat meldt Venturebeat.

“We begonnen Onward met de missie om computers mee te laten doen in natuurlijke, menselijke gesprekken”, aldus een nu verwijderd bericht op de website van de startup. “Met Google zijn we in staat om het bereik van de technologieën van Onward te vergroten. Deze technologieën werden we enthousiast van, en we zijn blij dat we ze naar Google kunnen brengen.”

Chatbot

Onward had onder meer een enterprise chatbot-platform, wat natural language processing gebruikte om de betekenis van een bericht van klanten te herkennen. Aan de hand van signalen als locaties, de login-status en historische activiteiten, kon het platform antwoorden op vragen personaliseren en in context zetten.

Ook had het een visual bot builder, waarmee gebruikers antwoorden konden opstellen aan de hand van decision trees. Daardoor was nog meer personalisatie mogelijk. Verder waren er integraties met Zendesk, Help Scout, Salesforce, HubSpot, Shopify, Spree en Solidus, waardoor bots zelf gesprekken konden volgen, leads konden toevoegen en verzendingen en bestellingen konden volgen.

Nu is het bedrijf dus door Google overgenomen. Mede-oprichters Rémi Cossart en Pramod Thammaiah zouden samen met ene aantal werknemers voor Google gaan werken. Cossart was eerder werkzaam als analist. CEO Thammaiah werkte eerder als productmanager bij Google.

Wat de huidige status van de chatbot is, is onbekend. De website bestaat echter niet meer, wat er op wijst dat ook de chatbot niet langer werkt.

Contact Center AI

Google onthulde een aantal maanden geleden nog zijn Contact Center AI. Dat is een virtuele vertegenwoordiger voor klanten op basis van machine learning. De vertegenwoordiger praat met klanten via de telefoon, aan de hand van natural language processing. Het suggereert bijvoorbeeld oplossingen voor veelvoorkomende problemen.