Facebook heeft een ontwikkelaarspreview gelanceerd van zijn PyTorch kunstmatige intelligentie (AI)-framework. Het framework helpt bij het versnellen van de deployment van op AI gebaseerde applicaties, meldt Silicon Angle.

PyTorch werd in mei al aangekondigd. Het framework is ontwikkeld door de AI-onderzoeksgroep van Facebook als een machine learning library met functies voor de programmeertaal Python. Het is vooral ontworpen voor het gebruik van deep learning. De bedoeling is dat het framework helpt bij het versnellen van de ontwikkeling van AI-mogelijkheden. Eerder werd het al gebruikt voor realistischere avatars voor de Oculus-headset.

PyTorch werkt door de”modulaire productie-georiënteerde mogelijkheden” van het Caffe2 AI-framework te combineren met de deep learning model-standaard Open Neural Network Exchange. Het Caffe2 AI-framework werd ook door Facebook ontwikkeld. Open Neural Network Exchange is gemaakt door Facebook, Amazon en Microsoft.

PyTorch 1.0 heeft volgens Facebook ook wat nieuwe functies gekregen. Die zitten in een hybride front-end, waarmee het “tracen en scripten van modellen van eager mode naar graph mode” mogelijk wordt gemaakt. Dit zou helpen bij het overbruggen van het gat tussen experimentatie en deployment. Verder is er een vernieuwde torch.distrubted library, waarmee deep learning-training in Python- en C++-omgevingen versneld wordt.

Adoptie

Het ecosysteem van PyTorch groeit ondertussen snel, onder meer dankzij de snelle adoptie in de ontwikkelaarsgemeenschap. Zo ondersteunen de grote drie public cloud-providers het project op diverse manieren. Het AWS SageMaker-platform voor het trainen en deployen van machine learning-modellen ondersteunt nu bijvoorbeeld “vooraf geconfigureerde omgevingen voor PyTorch”.

Google biedt een nieuwe virtual machine image met PyTorch 1.0 voor zijn Deep Learning VM-dienst. Het framework wordt ook ondersteund met Nvidia’s graphics processing units en op cloud gebaseerde tensor processing units. Deze hardware is gemaakt om AI-workloads te versnellen. Microsoft gaat ondersteuning voor PyTorch toevoegen voor een aantal cloud-diensten, waaronder Azure Machine Learning, Azure Notebooks en Visual Studio Code.

Facebook heeft verder nauw samengewerkt met hardware-fabrikanten om er zeker van te zijn dat het PyTorch-framework op diverse computerchips en accelerators wordt ondersteund. Het gaat onder meer om Nvidia, ARM, IBM, Intel en Qualcomm.