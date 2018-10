SAP heeft zijn Bring Your Own Node-dienst aangekondigd voor zijn klanten. Met de dienst moet het integratieproces voor meerdere blockchain-netwerken eenvoudiger worden gemaakt, legt het bedrijf uit in een persbericht.

Het doel van de dienst is om het voor klanten en partners eenvoudiger te maken om verschillende blockchain-infrastructuren te integreren, met minder frictie. Het ondersteunt integraties tussen door SAP aangeboden nodes en nodes die bijvoorbeeld on-premise of in een andere cloud gehost staan.

“SAP ondersteunt ook de interoperabiliteit van blockchain-enabled SAP-applicaties en zakelijke processen met externe nodes en netwerken, waardoor het gelijke functionaliteiten biedt, ongeacht de omgeving”, aldus het bedrijf.

Twee consortia

Blockchain dringt steeds meer industrieën binnen, waardoor er consortia zijn verschenen die moeten helpen bij de ondersteuning van usecases en innovatie moet versnellen. SAP heeft twee consortia geïntroduceerd die hier op aansluiten. Een daarvan richt zich op farmaceutica en levenswetenschappen. De ander richt zich op het gebruik van blockchain in de agricultuur, producten voor consumenten en retail.

De consortia zijn beschikbaar voor “SAP-klanten, partners en andere relevante spelers”, die samen gaan komen om de usecases te bekijken en kansen gaan identificeren voor samenwerkingen in verschillende industrieën. Het idee is dat de consortia kunnen helpen bij het verbeteren van transparantie en efficiëntie rond het gebruik van blockchain.

De focus van SAP op blockchain is gericht op het relevant blijven in de toekomst, net zoals dat het geval is bij andere bedrijven die investeren in de technologie. Een recente Tech Pro Research-enquête wees uit dat 70 procent van de professionals geen blockchain heeft gebruikt, maar 64 procent zei te verwachten dat de technologie wel impact gaat hebben op hun industrie.

Het rapport stelde verder dat onderwijs en usability vereist zijn voor blockchain om een grotere tractie te krijgen in de enterprise-wereld.