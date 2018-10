Fujitsu ontwikkelt snelle identificatietechnologie door combinatie gezichts- en handpalmherkenning

Fujitsu heeft een nieuwe betaalmethode ontwikkeld, die niet alleen zonder kaart, maar ook zonder aanraking werkt. De contactloze technologie kan een persoon identificeren aan de hand van de handpalm en gezichtsherkenning. Daarmee zal de ontwikkeling van een geldloze maatschappij volgens het Japanse bedrijf nog sneller gaan.

De Japanse technologiereus stelt dat de technologie op verschillende plekken toegepast kan worden. De technologie kan heel breed toegepast worden, doordat deze geschikt is om de identiteit van personen vast te stellen. Zo zouden mensen dus ook toegelaten kunnen worden tot evenementen en andere locaties waar bijvoorbeeld aan personen gekoppelde kaartjes voor verkocht worden.

Nieuwe technologie

Om de nieuwe technologie te gebruiken, moet een individu zijn of haar hand boven een terminal houden en naar een camera kijken. Op die manier wordt iemands identiteit bevestigd. Om de oplossing mogelijk te maken. Moest de snelheid waarmee de gegevens verwerkt worden met 90 procent teruggebracht worden. Daarvoor ontwikkelde Fujitsu een speciaal algoritme dat directe gezichtsherkenning mogelijk maakt.

“Gezichtsgegevens die opgenomen worden door een camera, terwijl individuen gebruik maken van een betaalterminal worden gebruikt om soortgelijke groepen te zoeken in databases met maximaal 1 miljoen geregistreerde gebruikers”, aldus het bedrijf in een statement.

Omdat er twee vormen van biometrische gegevens verzameld worden, kan de technologie volgens Fujitsu ook goed werken als niet alle informatie goed geregistreerd wordt. “De gegevens die nodig zijn voor authenticatie kunnen aangevuld worden met de gezichtsgegevens, waarmee de stabiliteit van de authenticatie erop vooruit gaat.”

Snellere identificatie

Fujitsu is van plan om tijdens de Conference on Image Processing 2018 in Athene, Griekenland, meer informatie over de technologie te onthullen. Tegelijk denkt het bedrijf niet dat de technologie voor 2020 praktisch gebruikt kan worden. “Het belang van authenticatie en autorisatie is de afgelopen jaren flink toegenomen en aandacht wordt steeds meer besteed aan authenticatietechnieken die biometrische gegevens gebruiken, zodat de complexiteit van het beheren van steeds meer ID’s en wachtwoorden vermeden wordt.”

Met de technologie denkt Fujitsu dus flinke stappen te kunnen maken en mensen sneller te kunnen identificeren. De real-time authenticatie kan “op een schaal van 1 miljoen mensen toegepast worden, zonder dat er aanvullende persoonlijke informatie nodig is, zoals dat wel geldt voor kaarten en andere typen informatie.”