Splunk lanceert zijn eerste industriële IoT-platform

Splunk heeft zijn eerste Internet-of-Things platform gelanceerd. De Splunk Industrial IoT service moet bedrijven helpen om hun gekoppelde data beter te gebruiken. Daarmee stapt het bedrijf aan boord van wat het zelf als “de IoT-revolutie” omschrijft. “De industriële IoT-markt bevindt zich op een uniek moment.”

Tijdens zijn .conf18-evenement in Orlando onthulde Splunk zijn Industrial IoT-platform. Dat brengt een aantal van zijn bestaande analytics tool samen tot een eenduidig pakket dat organisaties moet helpen betere en completere inzichten te krijgen uit hun gegevens. De lancering is gericht op industriële organisaties in meerdere categorieën, waaronder productie en scheepvaart.

Brede toepassingen

“Met deze nieuwe stap in de IoT-wereld, brengen we het vermogen van Splunk om machinegegevens bruikbaar en toegankelijk te maken naar een heel nieuwe set organisaties en een compleet nieuwe set gebruikers – we geven hen de kans om meerdere uitdagingen het hoofd te bieden met één technologie”, aldus Seema Haji, directeur van productmarketing binnen Splunk.

Onder Splunk Industrial IoT vallen het zakelijke platform, dat high-end data analytics biedt, evenals de reporting tools die aangedreven worden door machine learning. Dat moet fabrikanten helpen potentiële tekortkomingen in onderhoud te ontdekken, en ervoor zorgen dat ongeplande downtime zoveel mogelijk teruggebracht wordt. Dat kost industriële organisaties momenteel miljarden per jaar, maar zou dus flink minder moeten worden.

Splunk stelt dat het nieuwe platform real-time inzichten die voortkomen uit de miljoenen sensoren die industriële bedrijven inzetten biedt. Het nieuwe platform maakt daarmee een grotere efficiëntie in onderhoud mogelijk. Dat vermogen wordt aangesterkt door de Splunk Machine Learning Toolkit, dit klanten de mogelijkheid biedt om algoritmes toe te passen voor bijvoorbeeld het opsporen van anomalieën. Het platform biedt verder nog extra veiligheid en compliance met wet- en regelgeving.