Investeringsmarkt rond blockchain en cryptovaluta groter dan ooit

Ondanks een terugval in het aantal initial coin offerings, en een dalende koers van diverse cryptovaluta, lijkt de bredere investeringsmarkt rond blockchain en cryptovaluta-startups sterker dan ooit. Dat blijkt althans vandaag uit nieuwe cijfers.

Onderzoeksgroep Diar, dat zich bezighoudt met blockchain, meldt vandaag in een rapportage dat blockchain en cryptovaluta-startups in de eerste drie kwartalen van dit jaar in totaal 3,9 miljard dollar aan durfkapitaal opgehaald hebben. Dat is driemaal zoveel als in heel 2017 gebeurde.

Miljoenendeals

Het meeste geld ging naar slechts een paar bedrijven. Bitmain Technologies, dat recent bekendmaakte de markt op te willen, haalde bijvoorbeeld bij een investeringronde 400 miljoen dollar op. Daarnaast was DFINITY goed voor 163 miljoen dollar; Basis voor 133 miljoen dollar en R3 CEV voor 122 miljoen dollar. De tien grootste investeringsrondes die georganiseerd werden dit jaar, waren gezamenlijk goed voor 1,3 miljard dollar aan fondsenwerving.

In totaal waren er volgens Diar dit jaar tot nu toe 384 deals, met meer dan 2.000 investeerders. De mediaan ligt hierbij op een investering van 2,5 miljoen dollar. Dat was vorig jaar nog 1,5 miljoen dollar. Daarmee kan geconcludeerd worden dat het aantal investeringen niet alleen toeneemt, maar dat er ook steeds meer geld opgehaald wordt bij de investeringen.

Amerikaanse investeerders

De bedrijven die het meeste investeerden dit jaar zijn Andreessen Horowitz, Bain Capital, Blockchain Capital, Digital Currency Group en Pantera. De Digital Currency Group was de voornaamste, met 110 deals dit jaar. Amerikaanse investeerders zijn verder dominant en gezamenlijk goed voor 79 procent van alle investeringen. Daarna volgen Chinezen met 12 procent, en daarna Zuid-Korea en Singapore met elk 2 procent van de investeringen.

De toename van fondsenwerving via durfkapitaal in plaats van via ICO’s ligt naar verluidt vooral in het feit dat cryptovaluta sinds begin dit jaar steeds minder waard zijn. “Het merendeel van alle tokens is dit jaar 90 procent minder waard ten opzichte van hun hoogtepunt”, aldus Diar.