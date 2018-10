Google heeft zijn spraakassistent Assistant een nieuw ontwerp gegeven. Het nieuwe ontwerp komt met een meer visuele manier om te werken met applicaties en apparaten, en met nieuwe tools voor ontwikkelaars. Dat meldt Silicon Angle.

De wijzigingen zijn ontworpen om tegemoet te komen aan voorkeuren van gebruikers. Volgens Manuel Bronstein, Vice President of Product Google Assistant, bevatten bijna de helft van de interacties met de dienst zowel spraakcommando’s als gebaren.

De spraakassistent heeft nu de mogelijkheid om contextspecifieke beelden weer te geven bij diverse situaties. Vraagt een gebruiker om de wekelijkse weersvoorspelling, dan wordt er een lijst met verwachte temperaturen voor iedere dag getoond. Ook staat daar een icoontje bij met wolken. Een verzoek om de slimme lampen aan te zetten, toont een slider om de helderheid in te stellen.

Ontwikkelaars

Ook voor ontwikkelaars zijn er nieuwe functies. Google heeft het mogelijk gemaakt om eigen interfaces voor de extensies te ontwikkelen. De zogenaamde “rich responses” kunnen gemaakt worden met “plug-and-play visuele componenten”. De componenten worden tegelijkertijd met de update uitgerold.

Ook is er bredere ondersteuning voor betalingen. Niet alleen kunnen fysieke goederen verkocht worden, maar ook digitale goederen zoals online abonnementen en in-game goederen.

Verder komt er een eigen authenticatie-tool voor de dienst, genaamd Google Sign-In for the Assistant. Daardoor is het niet langer mogelijk om een user manangement-systeem van de grond af op te bouwen voor spraakapplicaties waar gebruikers voor moeten inloggen met hun Google-account. De tool ondersteunt authenticatie via gebaren en spraakcommando’s.

Tot slot komen er een aantal wijzigingen aan het uiterlijk van de controls van de Assistant. Zo worden bepaalde elementen groter en gemakkelijker om te zien. De berichten-functie is gestroomlijnd om bepaalde acties eenvoudiger te maken. De Google Assistant is sinds juli dit jaar ook te gebruiken in de Nederlandse taal. De spraakassistent heet hier Assistent.