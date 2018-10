Palo Alto Networks breidt cloudsecurity uit met overname RedLock

Palo Alto Networks kondigt aan dat het een overname-akkoord heeft bereikt met RedLock. De cloudsecurityspecialist wordt ingelijfd door Palo Alto voor 173 miljoen dollar.

RedLock is gespecialiseerd in security voor klanten die met een public cloud werken, zoals Amazon Web Services of Microsoft Azure. Het bedrijf heeft geavanceerde analytics ontwikkeld waarmee verschillende databronnen kunnen worden vastgelegd en gecorreleerd om bedreigingen en kwetsbaarheden te detecteren. De software is ook in staat om bedreigingen automatisch te verhelpen.

De overname past binnen Palo Alto’s bredere strategie om cloudsecurity en compliance in één product aan te bieden. Daarvoor betaalde het eerder dit jaar ook al 300 miljoen dollar voor Evident, dat continue monitoring doet van een cloudinfrastructuur om compliance te garanderen.

Twee overnames, één product

Beide overnames moeten samen resulteren in één softwarepakket dat alle tools voorziet voor het beheer van security in AWS- en Azure-omgevingen, en tegelijk erop toeziet dat die omgevingen in overeenstemming zijn met de GDPR en andere regelgeving. Palo Alto plant het eengemaakte product begin volgend jaar te lanceren.

Palo Alto Networks biedt vandaag al een breed securityportfolio voor multi-cloudomgevingen en bedient zo’n 6.000 cloudklanten wereldwijd. Het nieuwe aanbod moet bedrijven helpen om nog sneller te reageren op de meest kritieke cloudbedreigingen door manueel onderzoek te automatiseren.