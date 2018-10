Toyota en SoftBank gaan joint venture rond zelfrijdende auto’s aan

Toyota en SoftBank hebben een joint venture voor zelfrijdende auto’s opgericht. De bedoeling is dat het e-Palette concept van Toyota binnen deze joint venture gerealiseerd wordt. De hoop is ook dat de ontwikkeling van diensten rond autonome voertuigen in een stroomversnelling komt.

De twee bedrijven werken samen om een platform te creëren waarmee binnen zelfrijdende voertuigen diensten aangeboden moeten worden. De gedachte van de twee bedrijven is namelijk dat steeds minder mensen een eigen auto zullen hebben ooit. Dat biedt kansen: auto’s zouden een platform kunnen worden – denk aan een mobiele winkel.

Joint venture Monet

De joint venture draagt de naam Monet en begint met een vrij kleine eerste investering van 17,5 miljoen dollar. SoftBank heeft net iets meer dan de helft van het bedrijf in handen. De bedoeling is dat het concept van het bedrijf eerst in Japan uitgerold en ontwikkeld wordt en daarna in de rest van de wereld.

Junichi Miyakawa, de CTO van SoftBank, wordt aangesteld als de CEO van Monet. Hij legt de redenering achter de nieuwe samenwerking als volgt uit: “SoftBank en autofabrikanten kunnen niet alles alleen doen. We willen werken om mensen met beperkte toegang tot transport te helpen.”

E-Palette uitrollen

Binnen de samenwerking zullen Toyota en SoftBank samenwerken aan de mobiliteitsdienst E-Palette van Toyota door te ontwikkelen. De auto’s binnen die dienst vallen in het mobility-as-a-service spectrum en zijn schaalbaar. Zodoende zouden auto’s kunnen dienen om pakketjes te versturen, pizza’s te bezorgen, maar ook om meerdere mensen naar hun bestemming te brengen.

Toyota zal de hardware en software produceren die nodig is voor deze voertuigen. De bedoeling is verder dat de eerste e-Palette-diensten al in de tweede helft van het volgende decennium op straat rijdt. De technologie van SoftBank wordt verder ingezet om transportgegevens te verzamelen en analyseren. Zo moet ervoor gezorgd worden dat auto’s efficiënt ingezet worden.