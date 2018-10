GitHub krijgt een nieuwe integratie met Jira Software Cloud van Atlassian, meldt TechCrunch. Er was al een integratie, maar die bleek vaak traag en gelimiteerd in zijn mogelijkheden. Ook kon die integratie niet omgaan met de vele code die veel enterprises op GitHub hebben staan.

Nu is er dus een nieuwe integratie aangekondigd tussen de twee producten. “Samen met Atlassian aan de Jira-integratie werken was erg belangrijk voor ons”, aldus Kyle Daigle, de directeur van ecosystem engineering bij GitHub. “Het was belangrijk voor ons omdat we zeker wilden weten dat onze ontwikkelaarsklanten de beste ervaring krijgen op ons open platform die ze kunnen hebben, ongeacht welke tools ze gebruiken.”

Een paar maanden geleden besloot het bedrijf om die reden zijn eigen Jira-integratie van de grond af op te bouwen. Ook zegt het bedrijf vastbesloten te zijn de integratie te onderhouden en in de loop der tijd te verbeteren. Die verbeteringen kunnen volgens Daigle bijvoorbeeld betere prestaties en een betere gebruikerservaring zijn.

Andere verbeteringen

De nieuwe integratie maakt het verder eenvoudiger om alle pull requests, commits en branches van GitHub die geassocieerd zijn met een Jira-issue te bekijken. Ook is het eenvoudiger om te zoeken op issues op basis van informatie van GitHub en de status van het ontwikkelaarswerk in Jira te bekijken. Alle wijzigingen in GitHub zorgen ook voor een update in Jira, waardoor de data altijd up-to-date moet blijven.

De oude Jira-integratie via de zogenaamde Jira DVCS connector wordt nu verouderd. GitHub gaat bestaande gebruikers in de komende weken dan ook vragen om te upgraden. De nieuwe integratie is nu ook een GitHub-app, wat betekent dat het met allerlei beveiligingsfuncties komt die het platform aanbiedt.