Vicepresident Mike Pence: Google moet stoppen met Project Dragonfly

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence wil dat Google stopt met de ontwikkeling van Project Dragonfly. Pence stelde donderdag dat Google “meteen moet stoppen” met de gecensureerde versie van zijn zoekmachine die in ontwikkeling zou zijn voor de Chinese markt.

Dat vertelde Pence tijdens een discussie bij de conservatieve denktank Hudson Institute. “De Dragofly-app zal de censuur van de Communistische Partij versterken en de privacy van Chinese klanten in gevaar brengen”, aldus Pence. Wat de vicepresident betreft zou er dan ook niet doorgegaan moeten worden met het project.

Project Dragonfly

Er gaan al een tijdje geruchten rond over Project Dragonfly. Google zou het in ontwikkeling hebben om weer de Chinese markt te kunnen betreden. De zoekmarkt daar ligt nog open voor het bedrijf en met meer dan een miljard inwoners is het een potentieel lucratieve basis om op te werken.

Maar daarvoor moet wel voldaan worden aan de zeer strenge eisen van de Chinese regering rond het internet. Lang niet alle zoektermen en websites zijn beschikbaar en bedrijven gaan dan ook ver met censuur. Er zouden voor Dragonfly lijsten zijn met verboden zoektermen, die altijd gefilterd worden.

De verhalen rond Dragonfly zijn nog altijd niet bevestigd door Google, al erkende Chief Privacy Officer Keith Enright vorige maand wel dat het bedrijf een project heeft met die naam. Hij kon toen niet vertellen wat er precies gedaan wordt binnen het project. Hoe dan ook is het aanleiding voor Pence om alvast conclusies te trekken:

“Er is een nieuwe consensus rond China in opkomst”, aldus de vicepresident. Volgens hem denken steeds meer zakelijk leiders “twee keer na voordat ze aan boord van de Chinese markt springen, vooral als dat betekent dat ze hun intellectueel eigendom moeten overdragen of de onderdrukking vanuit Peking moeten bevorderen.”