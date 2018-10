BlackBerry lanceert kwantumresistente oplossing tegen cyberaanvallen

BlackBerry heeft een nieuwe Quantum-Resistant code signing server toegevoegd aan zijn bestaande cryptografie-oplossingen. Daarmee wordt het mogelijk om software digitaal te ondertekenen met behulp van een programma. Als gevolg daarvan is het moeilijk voor een kwantumcomputer om deze te kraken.

Kwantumcomputers werken anders dan de huidige computers. Een kwantumcomputer gebruikt eigenschappen van kwantummechanica om problemen op te lossen die zelfs de huidige supercomputers niet aankunnen. Het migreren naar systemen die resistent zijn tegen kwantumcomputers is echter een meerjarige operatie, omdat public key-cryptografie veel gebruikt wordt, aldus BlackBerry.

“Kwantuminformatica gaat grote problemen in verschillende sectoren oplossen, waaronder de zorg, transport en overheid. Maar het geeft ook kwaadwillenden de mogelijkheid om makkelijker publieke cryptosystemen te kraken en onderliggende data aan te vallen”, zegt Charles Eagan, Chief Technology Officer bij BlackBerry.

“Door de Quantum-Resistant code signing server kunnen we een belangrijk veiligheidsprobleem aanpakken voor met name de sectoren die afhankelijk zijn van systemen met een lange levensduur. Wanneer een product, zoals een auto of een belangrijk deel van een infrastructuur, over tien of vijftien jaar nog steeds moet functioneren, moet de producent zich zorgen maken om kwantumcomputer-aanvallen.”

Quantum-Resistant code signing server

De Quantum-Resistant code signing server gebruikt cryptografische bibliotheken van de ISARA Corporation. Dat is de marktleider op het gebied van flexibele kwantumbeveiligingsoplossingen.

Door de combinatie van BlackBerry en de technologie van ISARA kan software in systemen die langdurig draaien – bijvoorbeeld systemen in de kritieke infrastructuur, elektronica voor ruimtevaart en telecommunicatie – beschermd worden tegen kwantumcomputers, die in de toekomst steeds makkelijker in kunnen breken in traditionele code-programma’s.

“Experts verwachten dat we in de komende acht tot tien jaar een kwantumcomputer hebben die in staat is om de huidige public key-cryptografie te breken. Het werk dat wij met BlackBerry doen geeft industrieën met duurzame verbonden apparaten de tools die ze nodig hebben om hun systemen nu en in de toekomst te beveiligen”, aldus Mike Brown, Chief Technology Officer en Co-founder van ISARA.

De nieuwe Quantum-Resistant oplossing is vanaf november 2018 beschikbaar.