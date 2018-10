Yahoo komt met nieuwe chatapp gericht op groepsgesprekken

Yahoo heeft besloten de gok te wagen en zichzelf weer de berichtenmarkt in te concurreren. Dat doet het door een nieuwe app te lanceren. Deze heeft de naam Yahoo Together gekregen en wordt gezien als vervanging van de Yahoo Messenger-app die in juli stopgezet werd.

De nieuwe app lijkt qua design op Slack, maar combineert dat met de functionaliteit van de oude instant-messaging app ICQ. “Heb je ooit in een groepschat gezeten waarbij tien mensen tegelijk over achttien verschillende dingen praten? Dat kan soms moeilijk te volgen zijn, laat staan om een barbecue te plannen”, schrijft Yahoo in een mediabericht hierover. “We hebben Yahoo Together gemaakt om dat op te lossen. Het is een groepschat die het leven makkelijker maakt door organisatie en slimme tools.”

Brede toepassingen

De app biedt veel mogelijkheden, waaronder het delen van foto’s en video’s, kalenders en “een krachtige zoekmachine die je helpt dat allemaal te vinden.” De vergelijking met Slack komt van The Verge, dat de dienst van de “algemene gebruikservaring tot het kleurgebruik en de reacties” bijna “identiek” op Slack lijkt.

Dan is er nog Engadget dat positief schrijft over de app en stelt dat het een beter georganiseerde app is dan concurrenten. “Together staat groepsgesprekken toe en laat je een passende titel op elke groep zetten, zodat het makkelijker is om ze te volgen in de algemene chat dan een afzonderlijke chat aan te maken.”

Momenteel is Yahoo Together enkel beschikbaar als app voor iOS en Android. Of er een desktopversie aan zit te komen is niet bekend.