Windows 10 October Update kan persoonlijke data verwijderen

Microsoft biedt sinds enkele dagen de Windows 10 October Update aan, maar niet elke upgrade loopt van een leien dak. Sommige gebruikers klagen over een lege Documenten-map, anderen verloren data in de Foto’s, Video’s en Muziekmap.

Microsoft stelt sinds dinsdag de Windows 10 October Update beschikbaar voor wie graag al vroeg wil updaten. Hiermee heeft het een buffer van een week voordat het op Patch Tuesday wordt uitgerold op 9 oktober via de officiële Windows Update-weg. Gelukkig heeft het nu die buffer, want gebruikers die de update nu al hebben gedaan, klagen over verdwenen bestanden.

Zeldzaam probleem

Op diverse sociale kanalen waaronder Reddit klagen gebruikers over verdwenen bestanden na de Windows 10 October Update. Het gaat om verdwenen bestanden in deze mappen: Documenten, Video’s, Foto’s en Muziek. De bestanden werden ook niet verhuisd naar de tijdelijke Windows.old-map die Windows 10 automatisch aanmaakt na een update. Hierdoor verschijnen de bestanden ook niet terug in de oude map wanneer je de vorige update wil herstellen. Een gebruiker op het Microsoft-forum zegt dat hij nu meer dan 200 GB aan data is verloren.

Mogelijk zou het om een fout gaan rond de nieuwe synchronisatie met OneDrive en de Storage Sense-functie. Het valt nog af te wachten of de getroffen gebruikers uiteindelijk hun data nog wel in de cloud kunnen terugvinden, maar bepaalde reacties op Reddit duiden dat Insiders het probleem eerder al hadden gemeld aan Microsoft.

Microsoft heeft aan Business Insider laten weten dat ze de problemen onderzoeken. Wie de update binnenkort wil doorvoeren, zorgt beter voor een degelijke back-up om problemen te voorkomen. Op de redactie hebben we zes toestellen geüpdatet gisteren zonder enig probleem. Het zou om een heel specifiek probleem gaan bij een aantal gebruikers.

Batterijproblemen

De verloren data is niet het enige probleem met de nieuwe Windows 10 October Update. Er zouden ook problemen zijn met Intel Display Audio-drivers. Die zouden de processor extra belasten, resulterend in een mindere batterijduur voor laptops. Microsoft is op de hoogte van het probleem en laat in een statement weten dat gebruikers de update nog even afhouden tot er nieuwere Intel-drivers beschikbaar zijn.

Wie zich zorgen maakt of hij de nieuwe Windows 10 October Update binnenkort verplicht moet installeren, kunnen we geruststellen. De fouten die nu naar boven komen, zijn gebruikers die proactief de update hebben geïnstalleerd zonder te wachten op een officiële aanbieding via het Windows Update-kanaal. Die laatste weg is het veiligst, want dan pas heeft Microsoft voor jouw systeem de garantie dat alles in orde zou moeten zijn.

Wie vandaag al de update forceert, is in feite een proefkonijn voor andere gebruikers. Wil je de update in de toekomst toch nog verder uitstellen? Lees zeker onze uitgebreide gids.