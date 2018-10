Salesforce koopt maker van interactieve e-maildiensten Rebel op

Salesforce heeft de startup Rebel overgenomen. Rebel is een bedrijf dat interactieve e-maildiensten voor bedrijven ontwikkelt, om hun marketingdiensten te verbeteren. Ontvangers van de e-mails kunnen recensies schrijven, producten kopen en andere acties ondernemen zonder het bericht te verlaten.

Rebel wordt onderdeel van de Marketing and Commerce Cloud-afdeling van Salesforce, de kleinste afdeling van het bedrijf. De afdeling gaat Rebel-diensten gebaseerd op API in zijn platform integreren, meldt TechCrunch. “Met Rebels Mail- en API-oplossingen, kunnen merken e-mails een verlenging maken van hun website of app, door data te verzamelen, frictie in het proces te verminderen en de klantervaring te verbeteren”, aldus de oprichters van het bedrijf.

“Rebel gaat de kracht van de Marketing Cloud verbeteren en de manier waarop mensen omgaan met e-mail fundamenteel veranderen.” De voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt. Het is dus niet duidelijk hoeveel geld er gemoeid is bij de overname.

Andere aankopen

Salesforce heeft inmiddels een aantal overnames gedaan om zijn marketingdiensten op te bouwen en uit te breiden, in de hoop te kunnen concurreren met onder meer Adobe. Een van de overnames was ExactTarget, voor 2,5 miljard dollar in 2013.

Maar zoals gezegd is marketing momenteel het kleinste onderdeel van het bedrijf. In het afgelopen kwartaal zette de afdeling 452 miljoen dollar om, wat minder is dan de omzet van de Sales Cloud (1 miljard dollar), Service Cloud (892 miljoen dollar) en het Salesforce Platform (712 miljoen dollar).

Alleen de toevoeging van interactieve mail is waarschijnlijk niet genoeg om de afdeling verder omhoog te krijgen op die lijst. Het toont echter wel dat Salesforce zijn producten probeert te verbeteren met meer functionaliteiten voor huidige en toekomstige klanten.

Het is verder de vraag of Rebel doorgaat met de integratie van e-mailproviders waar het nu mee samenwerkt, of dat Salesforce de functie voor zichzelf houdt. Op dit moment heeft Rebel samenwerkingen met onder meer Oracle, SendGrid, Adobe, IBM, SailThru en Salesforce.