Microsoft heeft onlangs een intern ontwikkelde tool voor machine learning, Infer.NET, beschikbaar gesteld als open source. Met de tool kunnen ontwikkelaars via een op modellen gebaseerde werkwijze AI-software ontwikkelen.

Volgens een blogpost van de ontwikkelaars gaat het om een intern ontwikkelde tool voor machine learning die op dit moment gebruikt wordt om delen van Azure, Office 365 en het Xbox-gameplatform te ondersteunen. Infer.NET werd 15 jaar geleden ontwikkeld als een onderzoekstool voor universitaire toepassingen. In de tussentijd hielp de tool bij het samenstellen van honderden publicaties. Tegelijkertijd groeide Infer.NET uit tot een schaalbare tool die nu duizenden petabytes aan data helpt te verwerken op diverse Microsoft-platformen.

Tool draait ontwikkeltraject om

Het verschil met vergelijkbare tools voor machine learning is dat de nu openbaar gemaakte tool van Microsoft een op modellen gebaseerde benadering heeft om AI-software te bouwen. Hierbij wordt het normale ontwikkelingstraject omgedraaid. Ontwikkelaars die met een conventioneel tool voor machine learning werken, gebruiken vaak een bestaand algoritme voor AI en passen deze aan de eisen van hun project aan.

De tool Infer.NET gebruikt juist de vereisten van het project als uitgangspunt. Hiermee kunnen de ontwikkelaars de projectspecifieke informatie vertalen in een model en dit model gebruiken om een nieuw aangepast AI-algoritme te genereren. Dit nieuwe algoritme is dan volledig geschikt voor de uit te voeren taken.

De omgekeerde ontwikkelingsmethode maakt, volgens de ontwikkelaars, Infer.NET zeer geschikt voor projecten die afhankelijk zijn van grote hoeveelheden domein-specifieke kennis. Daarnaast wordt het gedrag van de AI-algoritmes direct beïnvloed door het model waarop ze zijn gebaseerd. Dit geeft gebruikers veel meer inzicht in de manier waarop ze werken, zo stellen de ontwikkelaars van Microsoft. Volgens de ontwikkelaars zijn de modellen op basis van de tool geschikt voor een brede toepassing van diverse types data. Niet alleen data die realtime moet worden verwerkt, maar ook in onvolledige of foutieve records.

Integratie met .NET

Microsoft wil de tool deel integreren in zijn machine learning framework ML.NET voor haar eveneens open source ontwikkelplatform .NET. Naast Infer.NET biedt Microsoft een eveneens op open source gebaseerde ontwikkelingstool voor AI, Microsoft Bot Framework. Deze tool is speciaal gericht op het bouwen van virtuele assistenten.

Downloaden

Geïnteresseerden kunnen Infer.NET hier downloaden. De tool is beschikbaar gesteld onder de MIT-licentie, waardoor deze beschikbaar is voor vrij commercieel gebruik. Ondersteuning voor Windows, macOS en Linux is beschikbaar via .NETCore.