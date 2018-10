Zowel Firefox als Edge bieden ondersteuning voor Google’s WebP-afbeeldingsformaat

Mozilla Firefox en Microsoft Edge krijgen ondersteuning voor Google’s afbeeldingsformaat WebP. Apple’s Safari is daarmee de enige overgebleven browser die hier geen ondersteuning voor biedt. De ondersteuning is al toegevoegd aan Edge, en Firefox volgt later dit jaar.

WebP werd acht jaar geleden door Google bedacht en ontwikkeld. Het is een formaat dat op de markt gebracht werd als alternatief en vervanging van PNG, JPEG en GIF. WebP bood dan ook goede compressie, transparantie en animaties – allemaal belangrijke eigenschappen. Vroege benchmarks lieten verder zien dat WebP het formaat van een PNG-afbeelding met 45 procent kon verminderen en dat van een GIF tot wel 65 procent.

Lange weg

In eerste instantie was Google Chrome de enige browser die ondersteuning bood voor WebP, maar het duurde niet lang voordat ook Opera en de Pale Moon-browser ermee werkte. Grote Google-sites als Gmail, Google Search, Google Play, Picasa en anderen, zijn ook overgeschakeld op WebP. Tegelijk bieden ze wel ondersteuning voor de andere bestandsformaten als de browser van de gebruiker dat nog niet heeft.

Ondanks het succes, was de weg voor WebP niet makkelijk. In 2016 lieten Apple en Mozilla beiden weten wel interesse te hebben in WebP, maar tegelijk lieten ze de ondersteuning er snel voor vallen. Mozilla kwam tot die keuze omdat bepaalde benchmarks geen voordelen lieten zien ten aanzien van JPEG. Verder bood Apple er wel ondersteuning voor in iOS 10 en MacOS Sierra, maar verving het bedrijf de ondersteuning later met HEIF, een andere bestandsformaat.

Waar velen dachten dat dit de laatste spijkers in de doodskist van WebP zouden zijn, blijkt dat niet zo te zijn. Het bestandsformaat is nu weer springlevend, daar Edge ineens ondersteuning heeft en ook Mozilla ervoor gekozen heeft om WebP in Firefox in te bouwen. Verwacht wordt dat Firefox volgend jaar al ondersteuning voor WebP biedt.