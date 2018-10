De cybersecurity-divisie van Thales Nederland en datacenterspecialist Previder bieden nu gezamenlijk een Security Operations Center (SOC) aan als clouddienst. Hiermee komen, volgens beide aanbieders, SOC-diensten voor meer organisaties beschikbaar, waardoor zij hun beveiliging verder kunnen verbeteren.

Concreet bieden beide aanbieders in de nu geleverde toepassing de bestaande SOC-faciliteiten van Thales Nederland nu aan als managed service. Hiermee kunnen bedrijven die hun bedrijfscontinuïteit veilig willen stellen direct inzicht krijgen in alle activiteiten binnen hun totale IT-infrastructuur, zowel on-premise als binnen cloudgebaseerde omgevingen. Op die manier worden ongewenste indringers buiten de deur gehouden. De diensten van het Thales SOC richten zich vooral op de detectie van mogelijke dreigingen binnen bedrijfsnetwerken, variërend van hackers en malware tot medewerkers die al dan niet bewust toegang zoeken tot vertrouwelijke informatie die niet voor hun ogen is bestemd.

Detectie is belangrijkste component

In een commentaar geeft directeur Cybersecurity René van Buuren van Thales Nederland aan dat het nu gepresenteerde SOC in samenwerking met Previder verschillende beveiligingsmodellen biedt, van een laag instapmodel tot een volledig beheerd SOC. Bedrijven krijgen hierdoor de kans, aldus de directeur, om het beveiligingsniveau van hun IT-omgevingen uit te breiden met intelligent threat detection van een zeer hoog niveau.

“Detectie is de belangrijkste component van een degelijke en moderne cybersecurity-strategie, naast zorgvuldige analyse van het bestaande netwerk en de preventieve maatregelen die iedere organisatie zou moeten nemen om misbruik te voorkomen. Terwijl bij digitale dreigingen iedere seconde telt, zijn er nog steeds bedrijven die er weken, maanden of zelfs jaren later pas achter komen dat gevoelige gegevens het bedrijf hebben verlaten. Onze technologie en onze experts zorgen er samen voor dat alle activiteit die afwijkt van de norm onmiddellijk wordt gesignaleerd en op waarde wordt geschat, zodat onze eindgebruikers wanneer het echt nodig is direct in actie kunnen komen.”

Samenwerking nuttig

Volgens beide aanbieders is de nu aangegane samenwerking belangrijk voor eindgebruikers. Volgens directeur Tim Timmerman van Previder gaat de samenwerking met Thales Nederland ervoor zorgen dat de beveiliging van de IaaS-diensten van de datacenterspecialist onafhankelijk in de gaten worden gehouden en getoetst. Niet alleen gevaren van buitenaf worden op die manier in de gaten gehouden, maar ook die van binnenuit bedrijven en organisaties komen. Daarnaast biedt het nu beschikbare managed SOC de eindgebruikers nu niet alleen de zekerheid dat de activiteiten binnen de door hen gebruikte datacenters goed in de gaten worden gehouden, maar ook wat er zich precies afspeelt in de clouddiensten die zij afnemen. Op deze manier zijn zij verzekerd van een goede beveiligingsstrategie.