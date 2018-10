Microsoft wordt lid van Lot Network dat strijdt tegen patenttrollen

Microsoft is sinds donderdag lid van het Lot Network. Dat is een initiatief van de techindustrie waarbij geprobeerd wordt de strijd aan te binden met patenttrollen. Patenttrollen zijn slecht voor innovatie binnen de sector, terwijl deze daar juist zo van afhankelijk is.

Het Lot Network bestaat al enige tijd en telt meer dan driehonderd leden. Het gaat om grote, maar ook kleine bedrijven. De bekendste bedrijven die er lid van zijn, zijn onder meer Amazon, Cisco, Facebook, Google, Lenovo en Netflix. Gezamenlijk maken ze de afspraak dat, wanneer ze een patent verkopen aan een bedrijf dat erom bekend staat daar rechtszaken rond aan te spannen, alle leden van het Lot Network een gratis licentie krijgt om het patent te gebruiken.

Regels van het Lot Network

Onder de regels van het Lot Network, mogen leden hun patenten aan elkaar in licentie geven, ze verkopen en er ook helemaal niets mee doen. Als een lid echter een patent verkoopt aan een trolbedrijf, dan krijgen de andere leden van het Lot Network een gratis licentie op het patent.

Patentrollen zijn bedrijven die patenten kopen om vervolgens rechtszaken aan te spannen tegen bedrijven die ze gebruiken. De grote meerderheid van trolbedrijven gebruikt patenten niet om producten mee te maken, of een bedrijf mee op te bouwen. Ze gebruiken ze enkel om geld mee te verdienen via rechtszaken.

Bekend probleem

“Microsoft kent de problemen hiervan”, aldus vicepresident Erich Anderson in een blog. “We hebben honderden nutteloze patentzaken meegemaakt de afgelopen jaren en willen meer doen om anderen te helpen met dit probleem om te gaan. In de meeste gevallen zijn de opportunisten achter de aantijgingen niet degenen achter de research en development die achter de patenten zit. Velen begrijpen de technische concepten die erin beschreven staan niet eens.”

Ondanks dat Microsoft relatief laat lid wordt van het Lot Network, voert het al enige tijd een strijd tegen trolbedrijven. Zo heeft Microsoft het Azure IP Advantage-programma opgericht, waarbij klanten van zijn cloud beschermd worden tegen trollen. Meer dan 10.000 patenten zijn binnen het IP Advantage-programma beschikbaar gemaakt om rechtszaken te voorkomen. Ook heeft Microsoft Springing Licenses, die ervoor zorgen dat als Microsoft een patent verkoopt, zijn klanten er alsnog een licentie op hebben.