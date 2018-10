Aandelen van Elasticsearch verdubbelen bijna bij beursgang

De aandelen van de enterprise zoekmachine Elasticsearch zijn met 94 procent gestegen tijdens de eerste beursdag na de IPO van het bedrijf. Het bedrijf had de prijs van de aandelen op 36 dollar gezet voor zijn debuut op de New York Stock Exchange. De aandelen waren vorige week na het debuut 70 dollar waard, meldt Silicon Angle.

Die waarde suggereert een marktwaardering van net geen 5 miljard dollar voor het van origine Nederlandse bedrijf.

Elasticsearch werd in 2012 in Amsterdam opgericht, maar heeft zijn hoofdkwartier nu in Mountain View, Californië. Het bedrijf is vooral bekend van zijn zoekmachine, dat interne data voor enterprise-gebruikers indexeert op een vergelijkbare manier als waarop Google dat voor het internet doet.

Tools

De Elastic Stack komt verder met diverse data management-tools, waaronder de Kibana visualisatie-tool, de Logstack engine voor het invoeren van data uit externe bronnen, en Beats, een tweede data aggregatiesysteem. De belangrijkste oplossingen van het bedrijf zijn verder open source.

Elasticsearch verdient geld met een commerciële versie, waar onder meer geavanceerde functies voor enterprises inzitten. Het gaat onder meer om een machine learning-functie, dat afwijkingen in real-time datastromen kan vinden.

Het bedrijf maakt echter nog geen winst. In het vorige kwartaal draaide het bedrijf een netto verlies van 18,6 miljoen dollar, wat bijna het dubbele is van het verlies in het eerste kwartaal van 2018. De omzet bedroeg in het tweede kwartaal 56,6 miljoen dollar, 79 procent meer dan een jaar eerder.

Digitale revolutie

Volgens Nicolas Dessaigne, mede-oprichter en CEO van Algolia, zijn data en personalisatie-technologieën de kern van de huidige digitale revolutie. “Klanten willen zich tegenwoordig graag verzorgd voelen, en we zien dat enterprises deze beweging ook ontdekken en investeren in technologieën die hen helpen bij het voorspellen van want hun klanten willen voor ze dat zelf weten. Deze verschuiving zien we op Wall Street met de recente succesvolle IPO van SurveyMonkey voor targeting en segmentatie, en met de IPO van Elasticsearch.”

Ook andere IPO’s van dit jaar toonden een snelle stijging. Zo steeg Upwork 41 procent op zijn eerste handelsdag en zag SurveryMonkey zijn aandelen met 43 procent stijgen op de eerste dag op de beurs.