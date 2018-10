OnePlus 6T wordt op 30 oktober in New York onthuld

OnePlus heeft vandaag bekendgemaakt dat het op 30 oktober zijn OnePlus 6T onthuld. De nieuwe smartphone wordt om 16 uur CET in New York gepresenteerd. Niet dat er nog veel bekend te maken valt, er zijn zoveel verhalen over de smartphone naar buiten gebracht dat we een goed beeld hebben van wat de Chinese fabrikant straks presenteert.

De presentatie is volgens het merk gericht op zijn community. In de persrelease lezen we dat dit “het grootste community-evenement ooit in de geschiedenis van het merk” wordt. Daarvoor verkoopt het kaartjes en organiseert het sessies en demo’s die de nieuwe smartphone moeten tonen aan het publiek.

De OnePlus 6T

De OnePlus 6T zal een scherm van 6,4-inch krijgen. Het AMOLED-scherm heeft een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels en een schermverhouding van 19,5:9. Verder draait het toestel volgens de geruchten op een Qualcomm Snapdragon 845-processor. Afgezien daarvan is er zes gigabyte aan werkgeheugen ingebouwd. Optioneel zouden gebruikers ook kunnen kiezen voor acht gigabyte.

De opslagcapaciteit van de telefoon bedraagt minimaal 64 gigabyte. Er is straks ook een grotere variant verkrijgbaar van 256 gigabyte. De telefoon heeft verder een vingerafdrukscanner achter het scherm. Die maakt vermoedelijk gebruik van dezelfde technologie als de scanner van zusterbedrijf Vivo.

Op de achterkant zit verder een dubbele camera. Een van de sensoren heeft een resolutie van 16- en de ander van 20-megapixels. Daarnaast draait het toestel op Android 9.0 en een nieuwe versie van OxygenOS, dat het bedrijf zelf ontwikkelt.

Tickets en verkrijgbaarheid

Tickets voor het exclusieve community-evenement in New York zijn vanaf nu verkrijgbaar. Early bird tickets kosten 17 euro per stuk en zijn te koop tot 9 oktober 2018. Regular tickets zijn vanaf dan beschikbaar en kosten 26 euro. Breng je een ‘Plus One’ mee (minimum aankoop van 2 tickets) dan betaal je 22 euro per ticket.