‘Honderden Nederlandse routers gehackt om cryptovaluta mee te genereren’

Nederlandse routers worden door hackers ingezet om cryptovaluta monero te genereren. Honderden routers zouden gehackt zijn. Het gaat om routers van het merk MikroTik, die een kwetsbaarheid hebben die al maanden bekend is. Afgelopen april werd een patch uitgebracht, maar velen hebben die nog niet geïnstalleerd.

Dat meldt RTL Nieuws vandaag op basis van eigen onderzoek. Waarschijnlijk worden er nog altijd veel routers die gehackt zijn gebruikt om monero mee te genereren. Volgens RTL zijn er veel mensen die hun apparaat niet hebben bijgewerkt toen de kwetsbaarheid werd opgelost door MikroTik.

Volle toeren

Voor de gebruiker is er weinig te merken aan een gehackte router. Om cryptovaluta te genereren, draait deze op volle toeren. Wellicht maakt de router dan iets meer geluid, of is deze langzamer dan normaal. Dat laatste valt vaak wel te merken voor gebruikers, al weten velen niet waar het probleem vandaan komt.

RTL stelt dat er ook gevallen bekend zijn, waarbij ook computers verbonden met de routers gehackt zijn. Ook de computers worden dan ingezet om monero mee te genereren. Daarvoor zijn complexe berekeningen nodig, wat veel vraagt van de processorkracht. Naast een langzamer apparaat, is het uiteindelijk ook schadelijk voor een processor om constant op hoog vermogen te draaien.

De MikroTik-routers worden vooral gebruikt door bedrijven, maar er zijn ook consumenten die ze in bezit hebben. Routers die RouterOS 6.42 of lager hebben, zijn kwetsbaar. Hen wordt aangeraden om hun apparaat zo snel mogelijk van de nieuwste software te voorzien. Een andere optie is om de router terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Sowieso moeten mensen overwegen een sterker wachtwoord in te stellen.