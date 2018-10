LinkedIn neemt eerste bedrijf over onder Microsoft: startup Glint

LinkedIn heeft voor het eerst sinds het onderdeel werd van Microsoft in 2016 een ander bedrijf overgenomen. Het gaat om startup Glint, dat zich richt op het bieden van inzichten in stemmingen van werknemers aan enterprises. Het is onbekend hoeveel geld er met de overname gemoeid is, aldus Silicon Angle.

Glint maakt een geavanceerde variant van een polling-platform voor werknemers met kunstmatige intelligentie en analytics-functies. Het programma is te gebruiken om werknemers vragen te stellen over diverse onderwerpen, zoals hoe tevreden ze zijn met de cultuur binnen het kantoor. Nadat de resultaten binnen zijn, zetten de algoritmes de data om in dashboards die een visueel overzicht bieden.

De reacties op de poll worden omgezet in een score, waarmee gebruikers de belangrijkste informatie in een oogopslag kunnen zien. In die interface wordt ook data getoond over hoe de meningen van werknemers veranderen in diverse afdelingen. Gebruikers hebben diverse opties om de data te wijzigen, aan de hand van welke inzichten ze willen zien.

Ook biedt Glint een alarm-mechanisme om op de hoogte te blijven van veranderingen. Beslissingsnemers kunnen ervoor kiezen om een notificatie te krijgen van het platform als er opeens meer wrijving ontstaat tussen werknemers in een bepaalde afdeling, of als er een andere ontwikkeling is waar speciale aandacht bij vereist is.

LinkedIn

LinkedIn is zelf ook een klant van Glint. Het bedrijf zou van plan zijn om de dienst te blijven aanbieden. Organisaties die het platform gebruiken, kunnen echter wel wat wijzigingen verwachten. In een blogbericht hint Daniel Shpero, de vicepresident van talent solutions, careers en learning bij LinkedIn, er op dat Glint geïntegreerd kan worden met de online training-diensten van het sociale medium.

“Stel je voor dat we met onze gecombineerde producten de specifieke feedback die een manager van zijn werknemers op Glint krijgt kunnen vertalen in een gepersonaliseerde LinkedIn Learning-ervaring, gericht op de onderwerpen die hen helpen te verbeteren, waardoor de feedback meer actiegericht wordt”, aldus Shapero.

Glint blijft na de overname opereren onder leiding van oprichter en CEO Jim Barnett, als onderdeel van de afdeling van Shapero. Het integratieproces is naar verwachting over 12 tot 18 maanden afgerond.