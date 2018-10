Signify zet SAP Cloud Platform in voor verbetering dierenwelzijn

Signify, de nieuwe naam voor Philips Lighting, gaat het SAP Cloud Platform inzetten voor het verbeteren van dierenwelzijn. Dit begint met kippen. Signify NatureDynamics kan door geautomatiseerde analyses van miljoenen wetenschappelijke publicaties en data uit kippenstallen de verlichting in de stal optimaliseren. Daardoor wordt de leefomgeving van de kippen beter en groeien ze gezond.

Signify NatureDynamics concludeerde onder meer bij een test bij Wageningen Research dat een beter dierenwelzijn bijdraagt aan een hogere opbrengst voor de boer. Daarnaast neemt de impact op het milieu af. In de test werd onderzocht bij welke combinatie van golflengtes het dier zich het meest aangenaam voelt en voorkeur heeft om te eten. Het natuurlijke gedrag van de kip werd via HD-camera’s vastgelegd. Ook werd geregistreerd welk lichtrecept de voorkeur heeft van de kip.

De lichtrecepten zijn in feite combinaties van golflengtes. Het lichtsysteem van Signify maakt 16 miljoen kleurencombinaties mogelijk. “Wat als we met het juiste licht ervoor kunnen zorgen dat kippen bij de inname van dezelfde voerhoeveelheid 2 procent zwaarder worden?”, zegt Hans van Diem, general manager van Signify NatureDynamics. “Een beter dierenwelzijn zorgt dan ook voor een flinke verbetering van het financieel resultaat. En dan zijn we met een voerconversieverbetering van 2 procent nog uitgegaan van een worstcasescenario.”

De lichtrecepten zijn door bijvoorbeeld boeren of stalbouwers aan te schaffen via de NatureDynamics-webshop. De recepten kunnen gedownload worden naar de lichtcontroller in de stal. Na betaling zijn ze klaar voor gebruik.

SAP

Hoewel er nu nog betaald wordt via de standaard PayPal-koppeling via een API van de webshop, komt daar binnenkort verandering in. “We plannen een overstap naar SAP Hybris met daarin een optie voor het verrichten van microbetalingen”, aldus Steven Spronk, Consultant Technology & Innovation bij McCoy & Partners en nauw betrokken bij het project.

Signify heeft de webshop voor de afhandeling van de financiële stromen gekoppeld met de SAP ERP PR4-backend. De webshop zelf draait in het hart van de oplossing: het SAP Cloud Platform. Daar komt ook alle data samen, waaronder de data uit de stallen die bijvoorbeeld betrekking hebben tot de temperatuur, voeropname en het slachtgewicht.

Signify kan de lichtrecepten op basis van analyses van de data verder optimaliseren. “Op die manier hebben we een toekomstbestendig systeem gecreëerd. Nieuwe inzichten stellen we beschikbaar via nieuwe lichtrecepten waarmee de boer zijn lichtsysteem kan updaten”, aldus Van Diem.