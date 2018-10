Apple-programmeertaal Swift wint gestaag aan populariteit

Programmeertaal Swift, waarmee ontwikkelaars apps kunnen bouwen voor iOS, behoort nu tot de top tien meest populaire programmeertalen. Python is ondertussen, een maand nadat het in de top drie eindigde, weer teruggezakt naar de vierde plek.

Dat blijkt uit de TIOBE-index met de meest populaire programmeertalen. De meest populaire talen zijn volgens TIOBE Java en C. Verder is Python teruggezakt naar de vierde plaats, net achter C++. Desondanks is Python vergeleken met vorig jaar populairder, toen het nog de vijfde stek innam op de ranglijst.

De populairste programmeertalen

TIOBE stelt zijn lijst samen op basis van verschillende bronnen, waaronder Google, Bing en Wikipedia. Aan de hand van die bronnen wordt de lijst met de populairste programmeertalen samengesteld. TIOBE stelt de lijst verder samen om ontwikkelaars te helpen keuzes te maken wat betreft de vaardigheden die ze willen aanleren. Momenteel zijn dit de populairste programmeertalen:

Java C C++ Python Visual Basic.NET C# PHP JavaScript SQL Swift

“Swift is duidelijk de populairste programmeertaal om mobiele apps voor iOS mee te ontwikkelen”, schrijft TIOBE. “Maar aangezien het alleen beschikbaar is voor iOS en niet voor Android, zie je tegelijk wel dat steeds meer ontwikkelaars overstappen op ‘write once deploy everywhere’ frameworks.”

Volgens TIOBE is de tiende plek de laatste maanden vrij instabiel. Ruby en Perl zijn lange tijd de twee programmeertalen geweest die streden om deze plek, maar ondertussen concurreren ook Swift, Go en R voor deze plek. Toch krijgt R (momenteel #14) steeds meer te maken met concurrentie van Python. “En wat de Go-programmeertaal betreft, blijft het onduidelijk hoe deze zich onderscheidt van andere programmeertalen.”