Gemalto: ‘Wereldwijd worden per minuut 17.460 records gestolen’

Wereldwijd werden in de eerste helft van 2018 4,5 miljard records aangetast via 945 datalekken. Dat blijkt uit de nieuwe Breach Level Index van beveiligingsbedrijf Gemalto. Het aantal verloren, gestolen of aangetaste records steeg in vergelijking met dezelfde periode in 2017 met 133 procent. Het aantal totale inbreuken nam iets af.

In de eerste helft van dit jaar waren er zes sociale media-lekken, waaronder het incident met Cambridge Analytica en Facebook. Die lekken zijn volgens Gemalto goed voor ruim 56 procent van de totale aangetaste records. 189 van de 945 data-inbreuken hadden een onbekend of niet-geverifieerd aantal aangetaste datadocumenten.

Dagelijks werden er in de eerste zes maanden van het jaar ruim 25 miljoen records aangetast of ontmaskerd. Het ging onder meer om medische, creditcard- en financiële gegevens of persoonlijk identificeerbare informatie. Een procent van de gestolen, verloren of aangetaste records werd beschermd door encryptie. Dat is een daling van 1,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

Het aantal incidenten nam in de meeste sectoren toe in vergelijking met de laatste zes maanden van 2017. De sectoren overheid, professionele dienstverlening, detailhandel en technologie waren hier de uitzondering op. Bij de overheid en detailhandel werden echter wel meer records geschonden. Bij de overheid was bovendien één datalek waarbij 800 records werden aangetast.

“Het is opvallend dat het aantal datalekken is afgenomen, maar het aantal aangetaste records toeneemt. Dit duidt op steeds ernstiger wordende misdrijven waar we niet gerust onder kunnen blijven”, aldus Dirk Geeraerts, identity en data protection expert bij Gemalto. “Door de grote opkomst van social media datalekken is het van belang dat gebruikers op de hoogte zijn van de gevolgen hiervan. Social media is dit jaar de topsector, binnen deze sector zijn de meeste persoonsgegevens buit gemaakt. Deze trend is volgens verwachting, omdat steeds meer sectoren gebruikmaken van deze platformen om hun doelgroep te bereiken.”

“We verwachten ook dat meer gegevensinbreuken worden gemeld door landen van de Europese Unie die gebonden zijn aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. We moeten oppassen dit niet te interpreteren als een toename van algehele incidenten in deze gebieden. maar eerder als een meer accurate weergave van wat er feitelijk aan de hand is. ”

Oorzaken

Volgens Gemalto zijn malafide buitenstaanders de grootste oorzaak achter aangetaste records. Zij veroorzaakten namelijk het grootste percentage datalekken (56 procent), wat een lichte daling van bijna 7 procent is. Ze zijn verantwoordelijk voor ruim 80 procent van alle gestolen, aangetaste of verloren records.

Verder zijn onopzettelijke incidenten een veelvoorkomende oorzaak van datalekken. Die zijn goed voor ruim 879 miljoen (9 procent) van de verloren records en vertegenwoordigen meer dan een derde van de incidenten.