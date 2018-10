KPN test met succes 5G-toepassingen voor precisielandbouw in Drenthe

KPN heeft zijn eerste 5G-toepassing voor precisielandbouw met succes getest op een proefboerderij in Valthermond in Drenthe. Bij de test werd gebruikgemaakt van een cameradrone voor de aardappelteelt, die zeer nauwkeurig beelden maakt van een akker. De beelden werden via een mobiele verbinding met 5G-karakteristieken verwerkt en verstuurd naar een landbouwmachine die vervolgens vrijwel real-time en zeer precies gewasbescherming op het aardappelgewas doseert.

5G richt zich op een hogere snelheid, maar ook op meer flexibiliteit, kortere reactietijden en een hogere betrouwbaarheid, legt KPN uit in de aankondiging. De test in Drenthe werd met nieuwe technologie in een bestaand agrarisch proces voor het bestrijden van loofgewas dat tussen aardappelplanten groeit gehouden.

Bij de test scande een cameradrone de akker met een multi-spectrale camera. Dankzij de mobiele verbinding met 5G-karakteristieken konden grote databestanden direct verstuurd en verwerkt worden in een taakkaart voor de landbouwmachine. Die machine kan daarna zeer precies de akker verwerken.

Voor het proces is veel bandbreedte in de upload vereist, waar de huidige 4G-netwerken niet voldoende toereikend voor zijn. 5G moet daar dus verandering in brengen. Het 5G Fieldlab wist de tijd die het proces in beslag neemt terug te dringen van twee dagen naar slechts twee uur. De tests werden in samenwerking met de Provincie Drenthe, Wageningen Universiteit & Research, Stichting Dronehub GAE, Agrifac, Innovatie Veenkoloniën en ZTE uitgevoerd op proefboerderij ’t Kompas.

Precisielandbouw

“Wij zijn verheugd dat de nieuwste technologische innovaties op het gebied van drones, spuitmachines en connectiviteit worden getest op proefboerderij ‘t Kompas in Valthermond. De provincie Drenthe heeft samen met KPN en alle andere partijen de handen ineen geslagen om te onderzoeken hoe 5G technologie kan bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsvoering van de agrarische sector”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe.

Volgens Tom Poelhekken, CTO bij KPN, is landbouw naar verwachting een van de belangrijkste toepassingsgebieden voor 5G. “Dankzij 5G-technologie wordt precisielandbouw toegankelijker voor agrarische bedrijven en kunnen ze vrijwel direct reageren op ontwikkelingen op het land. Hierdoor kunnen agrariërs enerzijds besparen op bijvoorbeeld gewasbescherming, iets wat ook het milieu ten goede komt. Anderzijds neemt naar verwachting ook de opbrengst toe, omdat er direct kan worden ingespeeld op de staat van het gewas.”

De test van KPN in Drenthe is onderdeel van vier verschillende field labs voor 5G-toepassingen in de landbouw, stedelijke gebieden, havengebieden, en de automotive-sector. KPN onderzoekt in deze labs samen met klanten en technologiepartners hoe 5G bedrijfsprocessen kan optimaliseren en de klantervaring kan verbeteren.

Later dit jaar houdt KPN ook de eerste tests in Amsterdam Zuidoost, de Rotterdamse Haven en op een snelweg vlakbij Helmond.