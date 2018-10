Symantec breidt cloudbeveiligingportfolio uit om cloud-apps te beschermen

Beveiligingsbedrijf Symantec heeft aangekondigd zijn cloudbeveiligingsportfolio verder uit te breiden. De uitbreidingen zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het beschermen van hun cloud-applicaties en infrastructuur. Het bedrijf zegt daardoor bredere en diepere cloud-bescherming aan te kunnen bieden.

Klanten zouden daardoor de efficiëntie van de cloud moeten kunnen omarmen, zonder elementen van hun beveiliging in gevaar te brengen. Enterprises verhuizen tegenwoordig steeds meer kritieke infrastructuur en workloads naar de cloud, waar diverse voordelen op het gebied van schaling, kosten en prestaties aan vast zitten. Daarnaast wordt er steeds meer voor zakelijke SaaS-applicaties gekozen in plaats van voor traditionele on-premise-oplossingen. Veel van die oplossingen kunnen bereikt worden via mobiele apparaten.

Maar volgens Symantec komt die brede adoptie van de cloud en mobiele oplossingen vaak zonder goed overzicht op de informatietechnologie en beveiligingscontroles. Daardoor ontstaat er een risico op het verlies van data, breaches en compliance-overtredingen. Daarom heeft Symantec een suite aan technologieën en oplossingen gemaakt om aan de behoeftes van cloudbeveiliging en -compliance te voldoen. Die suite heeft het Integrated Cyber Defense Platform.

Verbeteringen

Sri Sundaralingam, het hoofd van productmarketing voor enterprise beveiliging bij Symantec, stelt dat gebruikers met de verbeteringen veiliger kunnen migreren naar een cloud-infrastructuur, zoals Infrastructure as a Service (IaaS). Dit kan bijvoorbeeld Amazon Web Services of Microsoft Azure zijn.

Op dit moment is beveiliging de grootste barrière voor de adoptie van IaaS. Zo hebben gebruikers niet het overzicht en de controle die ze hebben bij traditionele datacentra. Providers moeten bijvoorbeeld vragen hoeveel accounts er gemigreerd worden, wie er toegang toe heeft, welke beveiligingsmaatregelen er zijn toegepast, welke versie van de software er op de servers draait en of ze goed geconfigureerd zijn.

“Met Symantec Cloud Workload Assurance hebben gebruikers nu inzicht in alle accounts van de organisatie en kunnen ze de Center for Internet Security (CIS) Benchmarks toepassen voor onderzoek naar compliance en kwetsbaarheden”, aldus Sundaralingam. “Gebruikers kunnen nu beveiligingsmaatregelen toepassen en de controle over de cloud-infrastructuur behouden net zoals bij on-premise datacentra. Dit is nieuw voor Symantec en de markt.”