Microsoft voert campagne voor controversieel cloudproject Amerikaanse regering op

Microsoft lijkt zijn uiterste best te doen om een groot cloudcontract te winnen van de Amerikaanse regering. Vlak voordat de deadline voor bedrijven om te bieden op JEDI verstrijkt, benadrukt het bedrijf nog even de certificeringen waar het over beschikt. Daarmee lijkt Microsoft alles op alles te zetten om het contract te winnen.

Gisteren bleek nog dat Google niet meer mee zou doen voor het cloudcontract. Het bedrijf besloot dat de tien miljard dollar die het zou kunnen verdienen met het tienjarige project de kritiek en de opstandige medewerkers niet waard waren. Microsoft ziet het echter wel zitten en legt nu nadruk op zijn topgeheime certificeringen.

Pentagon op de cloud

De grootste cloudbedrijven van de Verenigde Staten, waaronder Microsoft, Amazon, IBM en Oracle, bieden allemaal op het JEDI-project. Dat is een afkorting die staat voor Joint Enterprise Defense Infrastructure. In basis is het een project waarbij het Pentagon zoveel mogelijk over wil stappen op de cloud.

Het project gaat maar naar één bedrijf, dus de cloudaanbieder die uiteindelijk gekozen wordt krijgt een behoorlijk grote verantwoordelijkheid. Google besloot uit het cloudproject te stappen, naar eigen zeggen omdat het niet helemaal paste binnen zijn AI-principes en omdat het niet over bepaalde certificeringen van de overheid beschikte.

Vandaag stelt Microsoft in een bericht dat het bedrijf op het punt staat om gecertificeerd te worden door de Amerikaanse regering om met topgeheime data om te mogen gaan. Die certificering zou uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 toegekend worden en is noodzakelijk voor bedrijven om de meest gevoelige en geheime gegevens te mogen verwerken.

Azure Government Secret

Microsoft kondigde ook aan dat het van plan is om zijn Azure Government Secret-dienst uit te breiden. Wanneer de verbeterde dienst precies beschikbaar moet zijn is nog niet zeker. Azure Government Secret is bedoeld om een uitgebreide clouddienst en -infrastructuur mee beschikbaar te maken voor Amerikaanse overheidsdepartementen.

Overigens vindt op 11 oktober het Government Leaders Cloud Forum plaats, een evenement van Microsoft waarbij CEO Satya Nadella voor overheden die bij de Azure-cloud zijn aangesloten spreekt.