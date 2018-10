Microsoft lost problemen Windows 10 October 2018-update nu al op

Microsoft heeft de problemen rond de Windows 10 October 2018-update opgelost. Gebruikers kunnen de meest recente update van het besturingssysteem gewoon installeren. Verder wil het gebruikers die problemen hebben ervaren en bestanden zijn kwijtgeraakt helpen bij het herstellen van de documenten.

In een blogpost schrijft Microsoft dat het de oorzaak van het probleem heeft gevonden. De update wordt nu in een bèta uitgerold naar Windows Insiders. Als de update geen grote problemen blijkt te hebben, zal deze breder beschikbaar worden gemaakt en kan iedereen zijn of haar apparaat alsnog updaten.

Oplossing voor het probleem

Microsoft stelt dat het updates bewust heel langzaam uitrolt, mochten er problemen ontdekt worden. Dat die tactiek werkt blijkt nu eens te meer, want Microsoft ontdekte daardoor dit probleem en kon ervoor zorgen dat niet al te veel mensen erdoor getroffen werden. Slechts in een zeer klein aantal gevallen bleek dat de update naar Windows 10 October 2018 bestanden verloren gingen.

Daarvoor moesten bepaalde instellingen op een bepaalde manier staan. Als dat niet het geval was, gingen er geen documenten, foto’s of video’s verloren. Voor mensen die de pech hebben gehad daadwerkelijk bestanden kwijt te zijn geraakt, heeft Microsoft een hulplijn opgezet. Het kan niet garanderen dat alle bestanden hersteld worden, maar heeft speciale software die wel zou moeten helpen.

Nieuwe update

De nieuwste update voor Windows 10 brengt een aantal nieuwe functies naar het besturingssysteem. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld de beschikking over een compleet vernieuwd klembord. Dat werkt nu in de cloud en maakt het mogelijk om makkelijk en snel documenten naar andere apparaten over te zetten. Ook kunnen schermafbeeldingen meteen en rap bewerkt worden en is de Timeline via een speciale app nu ook op smartphones beschikbaar.

