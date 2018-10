ServiceNow neemt FriendlyData, maker natural language interface, over

ServiceNow, dat workflow automatiseringssoftware aanbiedt, heeft vandaar weer een overname gedaan. Het koopt de startup FriendlyData, dat een natural language interface ontwikkeld heeft, waarmee mensen databases kunnen doorzoeken. De software zal gaandeweg geïntegreerd worden binnen het Now-platform.

Het platform van FriendlyData doet precies wat het belooft. Het is een interface die het voor medewerkers zonder technische kennis mogelijk maakt om een dataquery in te dienen. Dat kan dan in normaal Engels, zonder dat daar speciale code of iets anders voor nodig is. De software wordt op termijn toegevoegd aan het Now-platform, dat een platform-as-a-service is en de infrastructuur rond informatietechnologie van klanten automatiseert.

Iedereen helpen

“Met deze technische verbetering, willen we iedereen ertoe in staat stellen gemakkelijk datagedreven beslissingen te nemen, productiviteit verbeteren en bedrijven helpen sneller vooruit te gaan,” aldus Pat Casey, SVP van ontwikkeling bij ServiceNow in een statement. Interessant is dat de overname ook zou kunnen passen binnen het toenemende gebruik van stemgedreven besturing. Dat wordt ook steeds meer op de werkplek toegepast, omdat het mensen ertoe in staat stelt sneller te werken. Mensen spreken immers sneller dan ze kunnen typen.

ServiceNow lijkt zich dat gerealiseerd te hebben, want de afgelopen maanden neemt het steeds meer bedrijven over die iets met natural language te maken hebben. Zo nam ServiceNow eerder dit jaar Parlo over, dat natuurlijk taalbegrip naar zakelijke systemen brengt, zodat machines de nuance van menselijke uitdrukkingen kunnen begrijpen. Een paar dagen later werd de eerste kunstmatig intelligente chatbot van ServiceNow naar het Now-platform gebracht.

Ook nam ServiceNow aanbieder van software-as-a-service VendorHawk over. Vlak daarvoor nam ServiceNow nog SkyGiraffe over. Dat is een dienst die niet-ontwikkelaars ertoe in staat stelt eenvoudige softwaretoepassingen te ontwikkelen. De overnames die ServiceNow doet dienen dus vooral ter versterking van zijn platform; iedereen moet dat kunnen gebruiken, zo lijkt de achterliggende gedachte.

Welk bedrag er met de overname gemoeid gaat is niet bekend.