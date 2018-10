GDPR zorgt voor forse afname ad-trackers voor websitebezoekers uit de EU

Het begint er steeds meer op te lijken dat de achterliggende gedachte van GDPR gerealiseerd wordt. De Europese Unie voerde de dataregeling in met de gedachte de privacy van Europese staatsburgers te verbeteren. Met succes, want onderzoek laat zien dat het aantal ad-trackers flink afneemt. Opvallend genoeg is Google vooral een winnaar van deze trend.

Uit gezamenlijk onderzoek van medewerkers van Cliqz en Ghostery blijkt dat het aantal ad-trackers dat geplaatst wordt op de apparaten van bezoekers van websites vanuit de Europese Unie afneemt. Het team vergeleek het aantal trackers in de maand voor en de maand nadat GDPR ging gelden. Daarbij werd gekeken naar de top 2.000 grootste websites en bezoeken door EU-burgers en Amerikanen.

Minder trackers

Het gemiddelde aantal trackers daalde tussen april en juli met vier procent voor bezoekers vanuit de Europese Unie. Opvallend genoeg nam het aantal trackers in dezelfde periode met acht procent toe voor bezoekers vanuit de Verenigde Staten. Enkel op de websites van banken bleek het aantal trackers toe te nemen. Tegelijk was er ook hier in de VS een tegengestelde trend en nam het aantal Amerikaanse trackers af.

In een gezamenlijke blog op de site van Cliqz schrijft het onderzoeksteam het volgende: “De gevolgen van GDPR voor de trackers in Europa is zichtbaar op alle soorten websites. De afname lijkt vooral te gelden voor websites met veel trackers.” Nieuwswebsites bevatten gemiddeld nog altijd 12,4 trackers – het meeste van alle soorten sites die bezocht werden. Dat is tegelijk nog altijd een afname van 7,5 procent. E-commerce zag een kleinere daling van 6,9 procent naar 9,5 per pagina. Verder nam het aantal trackers op recreatiesites met 6,7 procent af naar 10,7 trackers per pagina.

Google wint

Opvallend genoeg is Google de grootste winnaar van GDPR. Het aantal trackers op sites neemt af. Dat betekent dat beheerders steeds vaker een keuze moeten maken over welke trackers ze toestaan. Bedrijven als Google beschikken over veel middelen en dat maakt het mogelijk om te investeren in compliance. Het is daarom vaak aantrekkelijk om hun diensten te blijven afnemen. Zodoende wist Google zijn dominante positie verder uit te bouwen met 1 procent.

Andere adverteerders zagen juist een afname in hun bereik. Facebook leverde bijna 7 procent in, maar het zijn vooral de kleinere advertentiebureaus die dalingen ervaren. De kleinste bureaus zagen een afname van meer dan dertig procent.