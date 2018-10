Google maakt G Suite-waarschuwingsdienst voor beveiligingsproblemen breed beschikbaar

Google heeft besloten zijn G Suite-waarschuwingsdienst voor beveiligingsproblemen breed beschikbaar te maken. Voorheen was de dienst enkel in een bètaversie beschikbaar, maar ondertussen is de software er klaar voor om “G Suite-organisaties te helpen bedreigingen te detecteren en actie te ondernemen om ze af te slaan”.

De waarschuwingsdienst werd in september onthuld. Hij is ontworpen als aanvulling op het zakelijk platform van Google, de G Suite, en brengt waarschuwingen en notificaties bij elkaar in één interface. Machine learning dient hierbij om phishingpogingen, malware-mails en -bijlagen en andere criminele activiteiten te detecteren.

Criminele activiteit

Daarbij herkent het systeem ook IP-adressen die eerder gekoppeld waren een criminele activiteit. Ook als een IP-adres eerder op een whitelist stond, kan de software herkennen of het een betrouwbare afzender is. Apparaten die gekoppeld zijn aan het systeem worden gecontroleerd op bewijs voor jailbreaking of rooting, en waarschuwingen worden naar systeembeheerders gestuurd als er iets mis lijkt te zijn.

Er zijn verschillende waarschuwingen die uitgegeven kunnen worden. Stel dat er bijvoorbeeld een verdachte toename van spam is, of dat er verdachte inlogpogingen zijn. Gebruikersaccounts die vreemde activiteit vertonen kunnen proactief geblokkeerd worden, zodat systeembeheerders kunnen uitzoeken of er daadwerkelijk iets aan de hand is.

Niet meer optioneel

Eerder was de dienst optioneel, maar Google heeft hem nu voor alle systeembeheerders ingeschakeld. Die keuze is gemaakt omdat er maar weinig mensen bewust van het bestaan van de dienst leken te zijn. Het systeem is beschikbaar voor alle versies van de G Suite en zal de komende vijftien dagen uitgerold worden.

Geschat wordt dat minder dan 0,1 procent van alle gebruikers van Google-diensten onderhevig zijn aan hackpogingen. Toch is er vanuit de politiek steeds meer druk op dienstverleners als Google om hun beveiligingsmaatregelen flink op te voeren. Deze update laat zien dat Googel hier ook gehoor aan geeft.