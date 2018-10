Cloud Foundry zet extra stappen om Kubernetes te ondersteunen

De Cloud Foundry Foundation neemt een aantal open-source projecten aan, waarbij het helpt om de Kubernetes-containers breder toe te passen binnen zijn ontwikkelaarsplatform. Dat werd ook tijd, want ondanks dat Cloud Foundry gebruikt wordt om container-based apps te bouwen, ging de adoptie van Kubernetes bepaald niet snel.

Cloud Foundry is een cloudplatform dat door ontwikkelaars gebruikt wordt om applicaties op te bouwen. Het platform kan ook gebruikt worden om de apps uit te rollen, draaiende te houden en op te schalen. Die combinatie maakt het zo’n aantrekkelijk platform, omdat het de volledige levenscyclus van een toepassing ondersteunt.

Overal containers

Een belangrijk voordeel van Cloud Foundry is ook dat het gemaakt is op basis van containers. Dat betekent dat een app in zo’n beetje elke programmeertaal gebouwd kan worden en vervolgens kan draaien op een aantal publieke clouds of on-premise infrastructuren, zonder dat de codebasis veranderd hoeft te worden.

Maar ondanks dat Cloud Foundry ontwikkeld is om container-based apps mee te bouwen, ging de integratie van Kubernetes bepaald niet snel. Dat terwijl Kubernetes de populairste software is voor het beheren van grote containerclusters. Nu probeert de Cloud Foundry Foundation de achterstand goed te maken door twee nieuwe projecten aan te nemen: Eirini en CF Containerization.

De projecten

Eirini is een project van onder meer IBM, SUSE en SAP SE. De achterliggende gedachte is om het gemakkelijker te maken om Kubernetes als onderliggende containerscheduler te gebruiken voor de Cloud Foundry Application Runtime. Dat is software die gebruikers wordt om het applicatieplatform en hun containerbased applicaties parallel te laten draaien. CF Containerization is verder een manier om BOSH – een populaire tool van VMware voor het bouwen, uitrollen en beheren van cloudapps – in Kubernetes-containers toe te passen.

De nieuwe projecten laten zien dat Cloud Foundry graag het voornaamste platform wil zijn voor ontwikkelaars die gebruik willen maken van containers.