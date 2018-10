Amazon Web Services (AWS) en C3 IoT breiden hun bestaande samenwerking verder uit met een grootschalige go-to-market-strategie. De beide bedrijven willen meer gaan investeren in bestaande deployments voor klanten, gezamenlijke verkoop, integraties van technologie, wereldwijde series aan evenementen en trainingen voor gezamenlijke oplossingen voor verkoop- en bezorgpersoneel.

De bedoeling van de vernieuwde samenwerking met AWS is dat de adoptie van kunstmatige intelligentie (AI) onder organisaties in de commerciële en publieke sector vergroot wordt. Het C3-platform op AWS is inmiddels door ruim 30 organisaties – waaronder John Deere, Engel en Engie – gedeployed, meldt ZDNet.

C3 IoT

Siebel richtte C3 IoT in 2009 op. Het bedrijf biedt een zakelijk Platform as a Service (PaaS) voor AI, voorspellende analytics, big data, en andere IoT-toepassingen aan. Het platform richt zich op workloads waarmee gegevens van verbonden apparaten verwerkt worden. Dan gaat het met name om industriële werktuigen. Verder biedt het bedrijf ook analytics en inzichten op basis van de verzamelde data.

Het bedrijf is snel aan het groeien en richt zich tegenwoordig om meerdere industrieën met zijn platform en sterke banden met Amazon. De samenwerking met AWS kwam voor een partnerschap met Microsoft Azure dit jaar. Recentelijk is het bedrijf ook een samenwerking aangegaan met Google Cloud on AI en IoT deployments.

Daardoor werkt het bedrijf samen met de drie grote cloud-partijen. In de loop van mei kwam er bovendien nog een samenwerking met Intel bij, waarmee het voor bedrijven mogelijk werd om C3 on-premise te draaien.