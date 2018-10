Nieuwe Plantronics-headsets moeten afleiding en lawaaioverlast verminderen

Plantronics heeft nieuwe headsets gelanceerd die afleiding en lawaaioverlast moeten verminderen. Het gaat om de draadloze Savi 8200-headsets en nieuwe Voyager-headsets. Met de headsets is het mogelijk om ook rond te lopen tijdens een telefoongesprek.

Uit onderzoek van Oxford Economics blijkt dat bijna twee derde van de werknemers vindt dat een gebrek aan stilteruimtes om geconcentreerd te kunnen werken een negatief effect heeft op hun productiviteit, tevredenheid en welzijn. De headsets van Plantronics moeten daar bij helpen, door ruis en afleiding te verminderen. Ook hebben gebruikers de mogelijkheid om zich vrij te bewegen in een open kantooromgeving.

“Slimmer werken in een open kantooromgeving is mogelijk met de juiste technologie en hulpmiddelen die de communicatie en samenwerking tussen medewerkers bevorderen en tegelijkertijd geluid en afleiding inperken”, zegt Shantanu Sarkar, EVP van de headset-businessunit van Plantronics. “Onze innovaties voor mobiliteit en ruisonderdrukking zullen, in combinatie met de Savi 8200- en Voyager 4200-headsets, een direct verschil maken voor de productiviteit en tevredenheid van werknemers door de afleiding in een open kantoor te verminderen.”

De draadloze headsets uit de Savi 8200-serie hebben een bereik tot 180 meter. Daardoor is het mogelijk om van het bureau weg te lopen, om bijvoorbeeld in een vergaderruimte een privégesprek te houden. Daarbij blijft de heldere audioverbinding actief. Verder hebben de headsets Active Noise Cancellation (ANC) en een nieuwe close conversation limiting-functie, waardoor de stemmen van collega’s in de nabije omgeving geen onderdeel worden van het gesprek. De headsets zijn in zowel hifi-stereo als mono te verkrijgen.

Voyager 4200 UC

Daarnaast introduceert Plantronics de Voyager 4200 UC-headsets. Deze serie biedt draadloze vrijheid, ‘eersteklas audio’, en een lange microfoonarm. Het zijn ook de eerste Voyager-headsets die een Skype for Business Open Office-certificering hebben. De headset wordt over het oor gedragen en biedt maximaal 12 uur aan gesprekstijd. Ook zijn er dynamische mute-waarschuwingen.

De headsets zijn te integreren met Plantronics Manager Pro, dat verkrijgbaar is via een afzonderlijk SaaS-abonnement. Daarmee kunnen IT-professionals de headsets centraal beheren en van updates en nieuwe mogelijkheden voorzien. Daarnaast biedt het analyses van het apparaatgebruik, toont het de productiviteit, anticipeert het op problemen en lost het deze problemen op voor ze werknemers hinderen.

De Savi 8200-serie is per direct beschikbaar. De Voyager 4200 UC-serie komt vanaf eind november op de markt.