Paessler en Sigfox starten samenwerking voor versnelling IoT-adoptie

Paessler AG en Sigfox zijn een samenwerking gestart, waarmee gezamenlijke klanten de mogelijkheid krijgen om hun bedrijfskritische Internet of Things (IoT)-infrastructuur effectiever te bewaken en te beheren. Paessler AG is specialist in innovatieve oplossingen voor netwerkbewaking. Sigfox biedt connectiviteit voor IoT.

Paessler maakt als onderdeel van de samenwerking de integratie met PRTG Network Monitor mogelijk. De software bewaakt en visualiseert de functionaliteit en metingen van de IoT-sensoren van Sigfox. Dit doet het ook voor die van andere objecten, apparaten en machines die uitgerust zijn met Sigfox-connectiviteit.

De software is on-premise in te zetten, maar kan ook als gehoste oplossing worden afgenomen. Met de oplossing krijgen IT-teams, systeembeheerders en IoT- en IIoT-teams real-time inzicht in alles wat er binnen hun IT-infrastructuur afspeelt.

Om de meldingen van Sigfox over de werking en prestaties van sensoren en apparaten naar de PRTG Network Monitor te verzenden, wordt gebruikgemaakt van twee methoden. Het gaat om de zogenaamde callback, waarbij de data direct naar PRTG wordt verzonden via push-berichten, en een API. PRTG vraagt in het geval van de API op basis van vooraf gedefinieerde intervallen data op over alle apparaten die met het netwerk van Sigfox verbonden zijn.

De meldingen worden via de PRTG-app of per e-mail, SMS, WhatsApp, Telegram of Slack verstuurd, zodra de ingestelde drempelwaarden worden bereikt. De IT-afdeling is daardoor altijd als eerste op de hoogte van problemen. Ook biedt de software een optie om apps die aandacht vragen automatisch te openen.

Ook is het mogelijk om het dashboard naar wens in te stellen, waardoor beheerders alle informatie die ze nodig hebben zien. Het gaat onder meer om de algemene netwerkstatus, maar ook om details als de snelheid en prestaties van ventilatoren in specifieke servers.

Sigfox

Sigfox biedt een netwerk dat speciaal is ingericht om miljarden apparaten met het internet te verbinden op basis van zijn Low Power Wide Area Network (LPWAN) en Sigfox Cloud services. De aanpak van het bedrijf zorgt voor een vermindering in kosten en complexiteit van de betrokken systemen.

Daarnaast heeft het bedrijf gekozen voor een benadering van draadloze technologie, gebaseerd op de betrouwbare Ultra-Narrow Band-frequentie. Die frequentie is bestand tegen interferentie, waardoor de meest uitgebreide dekking geboden wordt en er zo min mogelijk energie wordt verbruikt.

Met het netwerk van Sigfox wordt voorzien in de technologie, protocollen en integrale draadloze connectiviteit die nodig zijn om objecten data uit te laten wisselen vanaf elke locatie ter wereld. De sensorconnectiviteit vereist bovendien weinig chipsets en energie. In sommige gevallen zijn er geen batterijen nodig, maar zijn zonne- en windenergie en elektromagnetische afdoende.

Als onderdeel van de samenwerking neemt Paessler actief deel aan het Sigfox Partner Network. Sigfox levert bijdragen aan de Uptime Alliance van Paessler.