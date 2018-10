Telfort geeft klanten met twee mobiele abonnementen op hetzelfde adres dubbele databundel

Telfort breidt het CombiVoordeel-programma uit. Daarmee krijgen klanten al extra voordelen als ze meerdere diensten van Telfort combineren. Nieuw is dat klanten vanaf 15 oktober, als ze meerdere Telfort-abonnementen op hetzelfde adres hebben, een dubbele databundel krijgen. Maximaal kunnen er vijf mobiele abonnementen gecombineerd worden.

De uitbreiding van CombiVoordeel geldt voor nieuwe, maar ook bestaande klanten van Telfort. Klein-zakelijke gebruikers met meerdere Telfort-abonnementen op één adres kunnen ook aanspraak maken op het extra voordeel. Daarnaast zijn er nog wat andere extra’s waar klanten zich op kunnen beroepen.

Voordelen voor klanten

Klanten die Telfort Mobiel combineren met een Telfort Thuis-abonnement genieten al langer van het voordeel van een dubbele databundel binnen hun mobiele abonnement. Klanten die tv afnemen bij Telfort kunnen daarnaast kiezen uit vijf euro korting op hun factuur, dertig extra zenders of een abonnement op FOX Sports Eredivisie.

Klanten die Telfort Mobiel combineren met een Telfort Internet Thuis-abonnement, krijgen dubbel voordeel. Zij krijgen twee keer zoveel data beschikbaar, maar daar bovenop ook vijf euro korting op hun factuur. Ook kunnen alle klanten die dit soort voordelen krijgen, er eens per maand voor kiezen ze te wijzigen.

Telfort is bepaald niet de enige provider die dit soort voordelen aanbiedt voor het combineren van meerdere abonnementen op één adres. Vrijwel elke provider heeft zo’n aanbod in zijn portfolio. Voor klanten van Ziggo en Vodafone is er bijvoorbeeld ook een verdubbeling van de beschikbare data en een extra zenderpakket.