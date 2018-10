Huawei introduceert vier geïntegreerde oplossingen voor eigen AI-chips

De nieuwe AI-chips van Huawei worden geïntegreerd in vier Atlas-producten voor diverse toepassingen. Het gaat om een AI-acceleratiemodule, een AI-acceleratiekaart, een geïntegreerde edge-oplossing en een server rack voor AI-toepassingen.

Huawei zet zwaar in op AI tijdens de Huawei Connect 2018-conferentie. Na de aankondiging van twee nieuwe AI-chips geeft het vandaag meer informatie vrij rond AI-hardware waarin de chips worden geïntegreerd. De Atlas-reeks komt in vier smaken om verschillende domeinen te bedienen en hebben Ascend 310 AI-chips aan boord.

De Atlas 200 AI-acceleratiemodule meet amper 52 x 38 x 10,2 mm en levert 16 teraflops aan AI-rekenkracht. De module vereist tussen 8 en 13,8 watt, vereist 8 GB of 16 GB geheugen en werkt op een PCIe 3.0 4x-bus. De module is vanaf volgende maand in early access beschikbaar met een brede beschikbaarheid vanaf februari 2019.

AI-acceleratiekaart

Samen met de Atlas 200 lanceert Huawei een software-defined AI-camera die meerdere algoritmes parallel gebruikt. In combinatie met Atlas 200 kan de software tot 200 gezichten per frame herkennen. Volgend jaar mikt Huawei op 600 gezichten per frame dankzij verdere optimalisaties.

Huawei Atlas 300 is een AI-acceleratiekaart (PCIe 3.0-aansluiting) met vier Ascend 310-chips aan boord. De kaart levert 64 teraflops met een maximaal verbruik van 75 watt. De kaart krijgt 32 GB HBM-geheugen aan boord met een geheugenbandbreedte van 204,8 GB/s. Net als Atlas 200 is Atlas 300 vroegtijdig beschikbaar vanaf volgende maand. Wereldwijde beschikbaarheid staat voor februari 2019 gepland.

Atlas 800 maakt gebruik van maximaal acht AI-acceleratiekaarten in één 4-unit serverrack. De server is al langer beschikbaar in een configuratie met Nvidia Tesla-kaarten, maar is vanaf februari 2019 ook leverbaar met Ascend 310 AI-chips of een combinatie van beide.

Edge-oplossing

Tijdens Huawei Connect 2018 gaat het meeste aandacht naar de Atlas 500 edge-oplossing. Deze module levert 16 teraflops (INT8) of 8 teraflops (FP16) met een verbruik tussen 25 en 40 watt. De module heeft een 1x video encoder aan boord samen met een 16x video decoder om tot 16 HD-camera’s aan te sluiten. Alle verwerking gebeurt in realtime op Atlas 500, wat extra bandbreedte vrijmaakt op het netwerk. Je kan ook kiezen om data in de cloud te bewaren, met of zonder encryptie.

De Atlas 500 is passief gekoeld om kan klassieke camera’s met enkele muisklikken slim maken. Tijdens de conferentie krijgen we een demo te zien van een videobeeld met extra informatie (hartslag, naam) op een overlay die in realtime gegevens toont van rusthuisbewoners. Een tweede demo toont een beeld van een druk kruispunt met een 30-tal auto’s waar de overlay toont hoe snel elke auto rijdt en welk autotype het is. Het moet ervoor zorgen dat alles in één oogopzicht duidelijk is en moet analytics software van extra data voorzien.

Huawei Atlas 500 is vanaf december beschikbaar voor wie vroegtijdige toegang wil. Vanaf mei 2019 is Atlas 500 breed beschikbaar voor iedereen.