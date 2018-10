Zoom komt met Zoom Voice en partnerschappen met Dropbox en Atlassian

Zoom, een bedrijf dat zich bezighoudt met videoconferenties via de cloud, kondigde een reeks nieuwe producten en functies aan. Daarnaast heeft het samenwerkingen en integraties met Dropbox en Atlassian getekend. Ook is bekend gemaakt dat die twee bedrijven strategische investeringen in Zoom gedaan hebben, als onderdeel van de integraties.

De partnerschappen met Dropbox en Atlassian zijn een zet om het portfolio van Zoom te verbreden. Er zijn daardoor vooral meer nieuwe functies beschikbaar, al kwam Zoom zelf ook met nieuwe functies los van de nieuwe samenwerkingen.

Zoom Voice en meer

De voornaamste nieuwe functie is Zoom Voice, een nieuw cloudgebaseerd telefoneersysteem waarvan Zoom hoopt dat het daardoor concurrerender zal worden binnen de cloudcommunicatie-industrie. Het platform integreert zowel inkomende als uitgaande telefoongesprekken en doet dat via het publieke telefoonnetwerk.

Traditionele functies worden ondersteund, maar Zoom Voice moet de bestaande PBX-systemen, evenals de moderne vereisten van bedrijven rond samenwerking en communicatie in één dienst bundelen. Zoom heeft ook de Zoom App Marketplace en nieuwe functies binnen Zoom Rooms – een conferentieproduct – uitgebracht.

Dropbox en Atlassian

Dan de samenwerkingen met Dropbox en Atlassian. Binnen de samenwerking met Dropbox wordt het gemakkelijker voor gebruikers en teams om van een afstandje samen te werken. Beide bedrijven werken aan verschillende productervaringen, maar op elkaars software. Zo krijgen gebruikers van Dropbox de mogelijkheid om zich daarbij te voegen, terwijl ze via Zoom Meeting content bewerken en delen.

Atlassian integreert de workflow tussen de twee diensten, vooral met Jira Software en Jira Service Desk. De bedoeling is dat deze functies eind dit jaar beschikbaar zijn. Zoom en Atlassian bouwen verder voort aan integraties voor het bredere aanbod, waaronder ook Trello en Confluence vallen.

Zoom heeft meer dan een miljoen zakelijke klanten. Het concurreert onder meer met Cisco, Google en Microsoft, die ook eigen zakelijke communicatieplatformen hebben. Zoom stelt dat het tot nu toe behoorlijk succesvol concurreert: de omzet verdubbelde de afgelopen twaalf maanden en het aantal klanten nam met 135 procent toe.