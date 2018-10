IBM tekent protest aan tegen JEDI-plannen van Amerikaanse ministerie van Defensie

IBM tekent protest aan tegen het idee van het Amerikaanse ministerie van Defensie om één bedrijf volledig verantwoordelijk te maken voor zijn overgang naar de cloud. Binnen de Joint Enterprise Defense Infrastructure, ofwel JEDI, krijgt één onderneming een tienjarig contract dat zo’n tien miljard dollar waard is.

Maar steeds meer bedrijven lijken het daar niet mee eens te zijn. Nu tekent IBM, in navolging van Oracle, protest aan tegen de vereisten van JEDI. IBM is het op de eerste plaats niet eens met het idee van een enkele cloudaanbieder en stelt dat bepaalde vereisten in het voordeel van een enkele aanbieder zijn. “De voornaamste fout van JEDI ligt in het mandaat voor een enkele cloudomgeving gedurende tien jaar”, stelt Sam Gordy, de algemeen manager van IBM in een blogpost.

Beperkte concurrentie

Gordy schrijft dat het Pentagon de concurrentie beperkt door bepaalde eisen te stellen die “de interne processen van één aanbieder spiegelen”, of “onnodige mogelijkheden mandateren”. Dat laatste vindt Gordy vooral problematisch, omdat het Pentagon de eisen wil verplichten voor de aanmeldingsdeadline. IBM zou liever zien dat het Pentagon de eisen pas verplicht stelt, zodra het werk aan JEDI begint.

“Zulke rigide eisen zijn maar om één reden verplicht, namelijk om op arbitraire wijze de bieders te beperken”, aldus Gordy. Er zijn al vaker zorgen geuit hierover, maar het Pentagon zou niets gedaan hebben om aan die zorgen tegemoet te komen.

Veel protest

Het bedrijf dat het contract krijgt, zal het Amerikaanse ministerie van Defensie helpen een enkele zakelijke cloud te bouwen die geheime informatie moet opslaan en de federale overheid helpt zijn datacenters te consolideren. Naast IBM biedt ook Amazon Web Services op het JEDI-contract, net als Oracle, Microsoft en Google.

Eerder deze week besloot Google niet meer mee te dingen naar JEDI, omdat het niet beschikt over bepaalde certificeringen. Afgezien daarvan protesteerden zowel Google, Oracle als Microsoft eerder al tegen de gedachte van het Pentagon om maar één aanbieder te kiezen. Oracle tekende op 6 augustus protest aan en Google stelde dat het wel mee zou bieden als het contract voor meerdere aanbieders zou gelden.

IBM’s Gordy concludeert zijn blog door te stellen dat het Pentagon door te kiezen voor maar één aanbieder “kwaadwillenden slechts één doelwit geven om zich op te richten, mochten ze de militaire IT-ruggengraat willen ondermijnen.” Dana Deasy, de CIO van het Pentagon die leiding geeft tegenover de Washington Post aan de JEDI-deal stelt dat meerdere cloudaanbieders het geheel te complex zouden maken.