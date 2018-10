Snowflake haalt nog eens 450 miljoen dollar op in nieuwe investeringsronde

Snowflake, het cloud data warehouse, haalde eerder dit jaar 263 miljoen dollar op bij een investeringsronde. CEO Bob Muglai speculeerde toen dat het bedrijf mogelijk geen extra geld meer nodig had, in voorbereiding op een beursgang. Spoelen we negen maanden vooruit en belanden we bij vandaag, blijkt die speculatie niet helemaal gegrond. Het bedrijf heeft bij een nieuwe investeringsronde namelijk nog eens 450 miljoen dollar opgehaald.

Dat geld was nodig omdat Snowflake onverwacht snel groeit. Onder leiding van Sequoia Capital, samen met nieuwe investeerder Meritech Capital en reeds bestaande investeerders Altimeter Capital, Capital One Growth Ventures, Madrona Venture Group, Redpoint Ventures, Sutter Hill Ventures Iconiq Capital en Wing Ventures werd de 450 miljoen dollar opgehaald.

Flink meer waard

De totale investering die in Snowflake gedaan is, komt daarmee uit op 928 miljoen dollar, waarbij dit jaar 713 miljoen dollar opgehaald werd. Dat vindt zijn reflectie ook in de waardering van het bedrijf. In januari werd het nog op een waarde van 1,5 miljard dollar geschat. Vandaag schatten investeerders dat het 3,5 miljard dollar waard is.

“We verhogen de waardering ten opzichte van de voorgaande investeringsronde substantieel, en het wordt gedreven door de groeicijfers. De omzet verviervoudigde bijna en onze klantenbasis verdrievoudigde”, aldus CFO Thomas Tushscherer tegenover de site TechCrunch.

Hard nodig

De nieuwe investeringsronde was hard nodig. “Toen we eerder dit jaar 263 miljoen dollar ophaalden, was dat op basis van een ambitieus plan rond groei en investeringen. We doen het veel beter dan verwacht en om die reden hebben we plannen bekeken om de investeringen te kunnen versnellen en de groei van het bedrijf te stimuleren”, ging Tuchscherer verder.

De investering gaat zitten in het vergroten van de infrastructuur, maar ook in de R&D-afdeling. Ook is het aantal personeelsleden flink gegroeid. Acht maanden geleden werkten er nog 350 mensen voor Snowflake; vandaag zijn dat er bijna 650. De verwachting is ook dat he taantal tegen eind januari 2019 naar 900 tot 1.000 gegroeid is.

Er wordt nog altijd een beursgang beoogd. De vraag is alleen wanneer dat gaat gebeuren. “We werken aan een autonoom bedrijf en willen een grote, onafhankelijke onderneming zijn. Maar [de beursgang] ligt zeker aan de horizon”, concludeert Tuchscherer.