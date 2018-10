Oracle en LinkedIn zijn een samenwerking begonnen om HR-professionals te helpen bij de steeds veranderende eisen van de talenteneconomie. Met een serie nieuwe integraties tussen de bedrijven worden HR-teams geholpen bij het aantrekken en behouden van werknemers, door hun talentenpool te vergroten, de ervaringen voor kandidaten te verbeteren en interne mobiliteit te verbeteren.

Door de snel ontwikkelende technologie verandert de wereldwijde arbeidsmarkt voor talent en blijven vaardigheden steeds minder lang nuttig. Om de wijzigingen te managen en de escalerende kosten voor recruitment in de hand te houden, moeten HR-teams hun strategieën en technologieën snel evolueren.

LinkedIn en Oracle willen daar dus bij helpen met diverse nieuwe integraties. Zo komt er een integratie tussen het platform van Microsoft en Oracle HCM Cloud en Taleo Enterprise Edition. Daarmee krijgen HR-teams een holistische kijk op de ervaring, vaardigheden en ambities van hun talent, om zo de verantwoordelijkheden van iedere werknemer en de algemene doelstellingen van organisaties op een lijn te krijgen.

Integraties

Met de integraties wordt het onder meer mogelijk voor werknemers om belangrijke elementen uit hun LinkedIn-profielen te importeren in hun Oracle HCM Cloud Talent Profile. Daarnaast kunnen eigenaren van LinkedIn Recruiter zoeken naar leden op het platform, en mensen zien die het best passen bij een baan of een project via Oracle Recruiting Cloud en Taleo Enterprise Edition.

Ook wordt het mogelijk om kandidaten via Oracle Recruiting Cloud of Taleo Enterprise Edition te laten solliciteren, en hun LinkedIn-connecties die hen de beste referenties kunnen geven identificeren en contacteren. Voor recruiters wordt het mogelijk om transactionele recruiting-data op te zoeken in zowel Oracle Recruiting Cloud en de Taleo Enterprise Edition als via LinkedIn.

Werkt iemand inmiddels bij het bedrijf, dan kunnen de kansen voor de ontwikkeling van de carrière vergroot worden via LinkedIn Learning-cursussen, automatische integraties van de catalogus van cursussen en up-to-date inzicht in de betrokkenheid van die persoon binnen Oracle Learning Cloud.