New Relic neemt CoScale over om Kubernetes-ondersteuning uit te breiden

New Relic heeft aangekondigd het Belgische bedrijf CoScale en zijn werknemers over te nemen. New Relic maakt software analytics, CoScale heeft ervaring met het monitoren van Kubernetes-omgevingen. De bedoeling is dat de ondersteuning voor Kubernetes van het bedrijf met de overname uitgebreid wordt, meldt ZDNet.

Met de overname wordt de roadmap voor het product van het bedrijf versneld. Ook moet het zijn strategie voor het pushen van op container en microservices gebaseerde software-architecteuren ondersteunen. Daarnaast stelt het bedrijf als doel te hebben om DevOps-teams die containers willen gebruiken beter van dienst te willen zijn.

“Met onze nieuwe teamleden en technologie gaan we nog meer investeren in het monitoren van workloads die draaien op Kubernetes, wat de standaard is geworden voor het orchestreren van containerized applicaties”, aldus CoScale in een verklaring. “New Relic monitort al Kubernetes, en we hebben er vertrouwen in dat onze nieuwe teamleden ons helpen bij het verbeteren van onze mogelijkheden in deze gebieden.”

“De visies van New Relic en CoScale sluiten bijzonder goed op elkaar aan, dus ons team is enthousiast dat we ons bij New Relic aansluiten en onze doelstelling om bedrijven sneller te helpen innoveren door hen inzicht te geven in de prestaties van hun moderne architecturen voortzetten”, aldus Stijn Polfliet, CEO van CoScale.

Nieuwe features

De bedoeling is dat de mogelijkheden van CoScale in nieuwe features over het gehele New Relic-platform geplaatst worden. Het gaat hierbij specifiek om New Relic Infrastructure. Daarnaast moet er een sterker product komen voor het monitoren van containers en Kubernetes.

De belangrijkste leden van het CoScale-team, waaronder zijn mede-oprichters, worden onderdeel van het European Development Center in Barcelona van New Relic.