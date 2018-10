Chinese betaaldiensten: Apple ID’s worden misbruikt om geld te stelen

De twee grootste verstrekkers van mobiele betaaldiensten in China stellen dat er geld is gestolen door hackers die misbruik maakten van gestolen Apple-accounts. De technologiereus zou tot nu toe geen stappen hebben genomen om te voorkomen dat dit nog eens kan gebeuren.

De beschuldigingen worden volgens persbureau Reuters geuit door Alipay en Tencent. De twee Chinese bedrijven waarschuwen gebruikers dat de Apple ID misbruikt kan worden om betalingen te doen. Er zou niet genoeg gedaan worden door Apple om dit tegen te gaan, al is Apple naar het schijnt wel bereid om al het geld dat door hackers uitgegeven wordt terug te betalen.

Publieke beschuldigingen

De eerste beschuldiging komt van het adres van Alipay. Dat plaatste een bericht op sociale media, waarin het gebruikers waarschuwde die hun Apple ID gekoppeld hebben aan hun Alipay-account. “Alipay heeft Apple vele keren benaderd, maar het probleem is nog niet opgelost”, schreef het bedrijf in zijn waarschuwing. Gebruikers met gekoppelde accounts kregen het advies om hun transactielimiet te verlagen, tot het probleem opgelost is.

Concurrent Tencent kwam met een soortgelijke waarschuwing. Klanten van Tencent zouden te maken hebben met hetzelfde probleem als de klanten van Alipay. In een reactie stelt Tencent dat het “actief gesprekken voert met Apple om beter te begrijpen hoe het de situatie oplost.”

Bij allebei de bedrijven zouden sommige gebruikers tot 2.000 yuan (omgerekend 250 euro) verloren hebben. Tegelijk is er geen duidelijkheid over het aantal gebruikers dat te maken heeft met het probleem. Apple geeft in elk geval geld terug aan de gebruikers die getroffen worden door de problemen.

Onzeker verloop

Het is niet zeker op welke manier de hackers toegang kregen tot de Apple ID’s. Afgelopen maart was er nog het verhaal dat inlogcodes van Apple ID’s te koop waren op het darkweb. Goedkoop waren ze niet: een enkele account zou 13 euro kosten.

Opvallend aan het hele verhaal is dat Alipay zo publiekelijk kritiek levert op Apple. Zoals The Verge ook schrijft: het is ongewoon dat grote techbedrijven elkaar zo openlijk aanvallen. Dat vooral ook omdat het probleem niet alleen Apple treft.