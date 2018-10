Juniper Networks lanceert nieuwe oplossingen voor netwerkautomatisering

Juniper Networks heeft nieuwe oplossingen onthuld die bijdragen aan snellere automatisering van het netwerkbeheer. Het gaat om Juniper Engineering Network (EngNet), NRE Labs en Cloud Customer Certification Labs (CCL).

Volgens Gartner gebruikt in 2022 slechts een kwart van alle beheerteams de opdrachtregelinterface (CLI) als hun primaire beheerinterface. Dat is een daling van ruim 70 procent ten opzichte van nu. Om die voorspelling waar te maken, moet er echter meer gebeuren dan alleen nieuwe producten introduceren, stelt Juniper.

Volgens het bedrijf is het trainen en uitbreiden van de vaardigheden van netwerktechnici van cruciaal belang voor het moderniseren van het netwerk. De nieuwe oplossingen van Juniper zouden daarbij moeten helpen.

Oplossingen

EngNet is een automatiseringsgemeenschap voor netwerktechnici. Het gaat om een leeromgeving die virtuele laboratoria, tools, bibliotheken en de mogelijkheid tot het uitwisselen van innovatieve applicaties bevat. Op die manier moet de acceptatie van automatisering binnen bedrijven en van individuen versneld worden.

EngNet geeft ook toegang tot virtuele omgevingen in de cloud. Daarbij is de complete documentatie te vinden, inclusief een volledige reeks aan hulpprogramma’s om van handmatig naar geautomatiseerd beheer over te schakelen.

Juniper heeft NRE Labs verder ontworpen in een web-based, on-demand automatiseringscurriculum, met een focus op de opkomende rol van network reliability engineering (NRE). NRE Labs biedt technici en netwerkbeheerders een intuïtieve browsergebaseerde trainingservaring, aldus Juniper. De bedoeling is dat zij met de opgedane kennis en vaardigheden de workflows binnen hun netwerk kunnen automatiseren met behulp van de open tools die ze tijdens de trainingen leerden gebruiken.

Daarnaast is CCL geïntroduceerd. Dat is een platform binnen de cloud van Juniper, waar netwerktechnici een virtuele laboratoriumomgeving kunnen inrichten en gebruiken. De omgeving bestaat onder meer uit netwerksystemen en verkeersgeneratoren. Op die manier kunnen netwerktechnici experimenteren met geautomatiseerde test- en staging-processen.

Beschikbaarheid

De Automation- en DevOps-trainingen zijn vanaf nu beschikbaar voor beginners en deelnemers met een gemiddeld niveau. ook zijn er examentrajecten beschikbaar voor JNCIA- en JNCIS-certificeringen. Juniper organiseert daarnaast nieuwe evenementen voor netwerk engineers die interesse hebben in het gebruik van NRE Labs en Cloud CCL.