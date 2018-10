Amazon patenteert Alexa-technologie die stem analyseert op ziekte of depressie

Amazon heeft patent op technologie waarmee Alexa je stem kan analyseren om te bepalen of je ziek of depressief bent. Op basis van je fysieke of emotionele toestand, kan Alexa je producten verkopen. Het patent werd in maart 2017 aangevraagd en werd deze week toegekend.

Het patent omschrijft een stemassistent die “abnormale” fysieke of emotionele toestand kan herkennen. Om die toestand te kunnen bepalen, moet de assistent onder meer luisteren of een gebruiker een zere keel heeft, of veel aan het hoesten is. Ook wordt de emotionele toestand meegewogen, wat kan aan de hand van de steminput. “Een hoestende, snuivende of zelfs huilende gebruiker, kan erop wijzen dat iemand een specifieke fysieke of emotionele abnormaliteit” heeft.

Gerichte aanbiedingen

Het is niet zeker welke aanbiedingen gedaan zouden moeten worden op basis van de emotionele staat van een gebruiker. Tegelijk zou het kunnen dat er bijvoorbeeld hoestdrank wordt aangeboden als een gebruiker veel aan het niesen is. “De fysieke en/of emotionele toestand van de gebruiker zou de mogelijkheid om zeer gerichte audiocontent, zoals audio-advertenties of -aanbiedingen, kunnen faciliteren.”

Als vastgesteld wordt dat iemand wellicht een pijnlijke keel heeft, of verkouden is, zou Alexa kunnen vragen of een gebruiker “binnen een uur hoestdrank geleverd wil krijgen”. Nadat de bestelling is gedaan, geeft de assistent vervolgens een bevestiging, evenals de opmerking “beterschap”.

Privacyzorgen

Het patent van Amazon zou wel eens kunnen zorgen voor privacyzorgen. Het is immers de vraag wat er gedaan zou kunnen worden met de kennis rond de emotionele of fysieke toestand van een gebruiker. Die gegevens zouden in theorie doorverkocht kunnen worden aan zorgverzekeraars of de farmaceutische industrie.

Dat Amazon de technologie behoorlijk ver zou willen nemen, blijkt wel uit het patent. Het bedrijf wil namelijk niet alleen de emotionele en fysieke staat van een gebruiker analyseren, maar ook de browse- en aankoopgeschiedenis meewegen. Op die manier moet vastgesteld worden welke aanbiedingen de meest relevante zijn voor een specifieke gebruiker. Tegelijk is het wel van belang om op te merken dat bedrijven vaker patenten krijgen die ze niet gebruiken, dan wel. Er is dus geen enkele zekerheid dat Amazon de technologie ook daadwerkelijk naar Alexa brengt.