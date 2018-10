Windows 10 October 2018 Update veroorzaakt BSOD op HP-computers

Microsofts oplossing voor eerdere problemen met de Windows 10 October 2018 Update veroorzaakt nieuwe problemen. Sommige gebruikers van HP-systemen werden begroet door een blue screen of death (BSOD) nadat ze de patch van dinsdag uitvoerden.

Microsoft maakte begin deze maand de Windows 10 October 2018 Update officieel beschikbaar, maar zag zich genoodzaakt om die enkele dagen later alweer in te trekken. Een bug in de update zorgde er bij sommige gebruikers voor dat documenten en andere data verloren gingen.

Het probleem werd ondertussen aangepakt en Microsoft maakte de October 2018 Update eerder deze week opnieuw beschikbaar voor Windows Insiders. Als alles goed verloopt, wordt de update binnenkort weer naar het grote publiek uitgerold. Welke nieuwe functies dat met zich meebrengt, lees je hier.

BSOD

Microsoft rolde afgelopen dinsdag ook een cumulatieve update (KB4464330) uit voor gebruikers die de Windows 10 October 2018 Update reeds installeerden in de korte periode dat hij beschikbaar was. Die update brengt evenwel nieuwe problemen met zich mee: verschillende gebruikers van HP-computers melden dat ze een BSOD te zien kregen nadat ze hun laptop of desktop hadden geüpdatet.

De getroffen machines geven een ‘WDF_Violation’-foutcode, wat verwijst naar het Windows Driver Framework. Er zijn meldingen te vinden op de ondersteuningsfora van zowel Microsoft en HP, alsook op Reddit. Hoe wijdverspreid het probleem is, is evenwel niet duidelijk.

Microsoft noch HP heben reeds gereageerd op de klachten, maar onderzoek van gebruikers zelf lijkt te wijzen in de richting van een conflict tussen de Windows-update en het driverbestand HpqKbFiltr.sys voor HP-toetsenborden. Het hernoemen van dat bestand lijkt de problemen alvast voor sommige gebruikers op te lossen. Andere gebruikers zeggen dan weer dat die oplossing niet werkt of het driverbestand zelfs niet aanwezig is op hun systeem.

Lees dit: Windows 10 October 2018 Update: 6 functies om meteen te proberen

Stap terug

Het is op zich niet vreemd dat updates voor een besturingssysteem met bugs gepaard gaan. Er zijn zoveel bewegende delen om rekening mee te houden, dat fouten soms in een klein hoekje schuilen. Microsoft kan evenwel maatregelen treffen om potentiële schade te beperken. Dat doet het reeds met een uitgebreid Windows Insiders-programma dat al veel bugs plattrapt en deze week nog betere feedbackmechanismen kreeg, maar keer op keer blijven significante problemen de kop op steken.

Misschien moet de reus uit Redmond even een stap terug nemen en zich richten op het verbeteren van de betrouwbaarheid en stabiliteit van Windows 10, in plaats van grote nieuwe features uit te rollen aan een moordend ritme van twee keer per jaar.