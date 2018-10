Facebook verwijdert honderden pagina’s omdat ze de regels overtreden

De Amerikaanse midterm-verkiezingen komen er snel aan. Facebook heeft in de aanloop daar naartoe dan ook besloten om enkele honderden pagina’s gerelateerd aan politieke spam en “gecoördineerd onecht gedrag” te verwijderen. Daarmee komt het sociale netwerk tegemoet aan de roep om meer actie te ondernemen als het aankomt op nepnieuws en pogingen tot politieke sturing.

Daarover schrijven Nathaniel Gleicher, het hoofd van de afdeling cybersecurity van Facebook, evenals productmanager Oscar Rodriguez in een blog. De pagina’s zijn niet offline gehaald omwille van de content die erop stond, maar omdat ze niet in lijn waren met de gebruiksvoorwaarden van het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg.

Overtreden van de regels

“Velen gebruikten nepaccounts of meerdere accounts met dezelfde naam en plaatsten grote hoeveelheden content op een netwerk van Groups en Pages om het verkeer naar hun websites te stimuleren”, aldus Facebook. “Velen gebruikten dezelfde technieken die content populairder laten lijken dan het daadwerkelijk op Facebook is. Anderen waren ad farms die Facebook gebruikten om mensen te misleiden zodat ze dachten dat het om platformen voor legitiem politiek debat ging.”

Zulke tactieken zijn niet ongewoon en soms een legitieme manier om fondsen te werven. Maar in die gevallen zijn pagina’s eerlijk over hun doelen en activiteiten. In het geval van de verwijderde pagina’s ging het enkel om het verdienen van geld en verleiden van internetbezoekers en dus niet om politiek spel.

Dubieuze pagina’s

Bepaalde dubieuze pagina’s als Right Wing News waren onderdeel van de beslissing van Facebook om heel wat pagina’s te verwijderen. De keuze om ze te verwijderen kwam dus nadrukkelijk niet voort uit pogingen de content. De pagina – met zijn drie miljoen volgers – en andere soortgelijke pagina’s op Facebook werden dus enkel verwijderd omdat ze niet in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden waren.

“Naarmate we beter worden in het ontdekken van dit soort misbruik, moeten de mensen die erachter zitten – of ze nou uit economische of politieke motieven handelen – hun tactieken veranderen om te voorkomen dat ze ontdekt worden”, aldus het bedrijf. “Om die reden investeren we fors, onder meer in betere technologie, om dit soort misbruik te voorkomen.”